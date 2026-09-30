Teun Koopmeiners puede salir este invierno de la Juventus, según informó el pasado lunes La Gazzetta dello Sport. Ahora, el diario deportivo italiano asegura que, entre otros, el Newcastle United está interesado en un traspaso.

La Juventus pagó hace dos años casi 60 millones de euros para hacerse con Koopmeiners, procedente del Atalanta. El centrocampista zurdo de Castricum firmó un contrato hasta mediados de 2029. Sin embargo, Koopmeiners no ha cumplido con las altas expectativas en Turín. Por eso, la Juventus lo ha puesto en la lista de transferibles para el mercado de invierno.

La Juventus espera sacar al menos 25 millones de euros por Koopmeiners. El internacional neerlandés en 32 ocasiones sigue contando, pese a su bajón de forma, con el interés de varios clubes extranjeros.

Uno de ellos es el Newcastle United, que ya cuenta en sus filas con dos neerlandeses: Sean Steur y Sven Botman. Everton, Galatasaray y Mónaco también siguen de cerca la situación.

Si no llega de inmediato una oferta adecuada, la Juventus también está dispuesta a ceder primero a Koopmeiners, siempre que se incluya una opción de compra atractiva.

Hasta la fecha, Koopmeiners ha disputado 95 partidos oficiales con la Juventus. En ellos, firmó ocho goles y cinco asistencias.