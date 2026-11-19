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El Newcastle United afronta una intensa pugna con otros cinco clubes por fichar al extremo del Feyenoord Anis Hadj Moussa de cara al próximo mercado de invierno. Su rival local Sunderland y el Brighton & Hove Albion, también de la Premier League, siguen asimismo al internacional argelino de 24 años, cuyo fichaje costará más de 35 millones de libras.

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Clubes europeos se suman a la carrera por el extremo

Según Chronicle Live, el Newcastle tendrá que imponerse a una fuerte competencia europea y nacional por Moussa después de que el Feyenoord rechazara los primeros sondeos en torno a los 35 millones de libras. Además de su rival de Wearside y del Brighton, el Borussia Dortmund, el FC Porto y el Sporting CP siguen al atacante estrella del conjunto neerlandés. Tanto interés complica las cosas para el club de Tyneside si decide retomar su interés de hace tiempo.

El Newcastle dejó pasar una oportunidad en verano

El medio señala que el Newcastle ya había incluido a Moussa en su lista de candidatos durante un ajetreado mercado de verano, marcado por la marcha de Anthony Gordon al Barcelona . Decididos a reforzar las bandas tras vender al atacante, los responsables de fichajes evaluaron a varios objetivos ofensivos por toda Europa antes de destinar 43 millones de libras al fichaje de Bazoumana Toure, procedente del Hoffenheim.

Antes de incorporar a Toure, el Newcastle estuvo cerca de fichar al extremo de Osasuna Victor Munoz, pero el Liverpool se hizo con el traspaso en el último momento. El club también siguió al atacante del Real Betis Abde Ezzalzouli mientras mantenía su interés en Moussa, lo que plantea la duda de si los responsables de St James' Park dejaron pasar una buena oportunidad de fichar al argelino por unos 33 millones de libras antes de que subiera su precio.

Su rendimiento en Países Bajos dispara su valoración

La creciente valoración de Moussa se debe directamente a dos temporadas productivas en Róterdam, donde su regularidad en ataque ha hecho difícil ignorarlo. La pasada campaña, el extremo derecho sumó 14 goles y siete asistencias en todas las competiciones y se consolidó como una de las principales amenazas ofensivas del Feyenoord.

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Lejos de bajar el ritmo, ha comenzado la presente campaña aún más acertado de cara a portería, con ocho goles en sus primeros 15 partidos. El medio añade que crece el interés firme tanto desde Inglaterra como desde la Europa continental, por lo que el club neerlandés se encuentra en una posición sólida para negociar mientras otros equipos buscan reforzar sus bandas a mitad de temporada.

Se avecina una puja en enero

El Newcastle debe decidir pronto si presentará una oferta mejorada cuando el mercado de fichajes reabra en enero o si se arriesga a perder a su antiguo objetivo a manos de un rival. Cualquier intento a mitad de temporada exigirá una inversión considerable para poner a prueba la firmeza del Feyenoord, especialmente porque otros pretendientes nacionales y europeos también están preparados para iniciar conversaciones. Mientras tanto, el rendimiento de Moussa durante las próximas semanas determinará hasta dónde acabará subiendo el precio que se pida por él.