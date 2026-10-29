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El Newcastle United ha enviado a Polonia a responsables de captación para seguir al prometedor lateral izquierdo del Wisla Krakow, Jakub Krzyzanowski, de cara al próximo mercado de fichajes de invierno. El club de la Premier League estudia presentar una oferta formal por el defensa de 20 años después de que sus actuaciones regulares en la competición nacional llamaran la atención de varios clubes europeos.

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El Newcastle sigue de cerca a una joven promesa polaca

Representantes del Newcastle viajaron recientemente a Reymonta para ver en acción al canterano contra el Rakow Czestochowa, según TEAMtalk. Aunque el interés del Newcastle aún se encuentra en una fase exploratoria, una de las opciones que estudia consiste en fichar al jugador a mitad de temporada y cederlo de inmediato de vuelta a Cracovia hasta el final de la campaña. Se espera que el futbolista, valorado en unos 5 millones de euros (4,2 millones de libras), reciba ofertas concretas cuando se reabra el mercado.

El club rechazó a anteriores pretendientes

Tras debutar con el primer equipo a los 17 años y sumar goles y asistencias durante una cesión en la temporada 2024-25 en la que jugó con regularidad en el Torino italiano, el lateral ha disputado todos los minutos de liga esta temporada y ha ayudado al Wisla a pelear por los primeros puestos de la clasificación.

Ese rendimiento llevó al Augsburg, de la Bundesliga, a presentar una oferta oficial al final del mercado de verano que el Wisla rechazó. El jugador admitió que había oído hablar del acercamiento del club alemán, aunque insistió en que, para él, no pasaba de ser una especulación y que está feliz en el equipo de su infancia.

A principios de este año, el Wisla también rechazó un acercamiento del Sturm Graz austriaco. Los clubes checos Sigma Olomouc, Hradec Kralove y Banik Ostrava mostraron interés, y este último llegó a conseguir que le aceptaran una oferta en invierno antes de que el defensa decidiera quedarse y luchar por el ascenso.

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Más clubes europeos se suman a la puja

Tras el reciente enfrentamiento del Wisla contra el Legia Warszawa, llegaron nuevas consultas de un grupo más amplio de clubes europeos, reflejo del creciente interés de equipos de las cinco grandes ligas del continente.

Sin embargo, el club polaco mantiene una sólida posición negociadora y no tiene ninguna necesidad inmediata de vender a uno de sus jugadores más preciados, después de ampliar recientemente su contrato hasta junio de 2030.

El mercado de enero será una prueba decisiva

Que el Newcastle convierta sus primeras misiones de seguimiento en una oferta concreta este invierno dependerá de la valoración que su equipo de fichajes haga de Krzyzanowski en las próximas semanas. Proponer que el jugador siga cedido en el Wisla hasta el próximo verano podría ser decisivo para convencer tanto al futbolista como al club de cerrar una operación a mitad de temporada. Con otros clubes europeos al acecho y una valoración asequible, el Newcastle quizá tenga que actuar con rapidez en el nuevo año.