Youssef El Kachati, de 26 años, está a punto de dejar el NEC para fichar por el Stade Reims, según De Telegraaf. El delantero ha alcanzado un principio de acuerdo para firmar un contrato de tres temporadas.

Si el reconocimiento médico de este martes sale bien, el traspaso se cerrará de inmediato, poniendo fin a su única temporada en Nimega.

El club francés, que descendió en 2025 y acabó sexto en la última Ligue 2, ve en el atacante un refuerzo clave para regresar a la máxima categoría.

Para lograrlo, el club está dispuesto a invertir: el traspaso, con bonificaciones, podría alcanzar los 2,5 millones de euros.

En NEC, las lesiones limitaron su impacto: 19 partidos, 3 goles y 3 asistencias, con solo un once inicial.

Antes, brilló en la Keuken Kampioen Divisie con el Telstar: marcó 24 goles en 43 partidos y llevó al equipo de Velsen al ascenso. Ese rendimiento le abrió las puertas del NEC.

Si se concretan los últimos detalles, será el siguiente neerlandés en vestir la camiseta del Stade Reims tras Azor Matusiwa, Kaj Sierhuis y Mitchell van Bergen.