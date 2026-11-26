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El NEC ha dado la sorpresa en la Europa League. El equipo de Nimega ha ganado 3-1 al Stade Rennes y ya suma diez puntos, con los que ocupa la octava posición de la clasificación.

El NEC dispuso de suficientes ocasiones para abrir el marcador desde los primeros minutos. Dusan Tadic estuvo cerca de lograrlo a los seis minutos, pero todavía no tenía afinada la puntería.

El gol del NEC llegó a los veinte minutos. El portero rechazó un disparo lejano de Darko Nejasmic, pero Bryan Linssen aprovechó el rechace para marcar.

Tras el gol del equipo de Nimega, el Rennes salió de su repliegue. Gonzalo Crettaz detuvo primero un remate de Mahamadou Nagida, pero Adrien Thomasson acabó igualando el marcador.

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El francés de 32 años recibió el balón al borde del área de Sebastian Szymanski, exjugador del Feyenoord, y disparó. Su tiro se desvió y Crettaz ya no pudo evitar el gol: 1-1.

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Linssen tuvo una gran ocasión para volver a adelantar al NEC poco antes del descanso. Recibió un centro perfecto desde la izquierda, pero su cabezazo se marchó fuera por apenas medio metro.

En la segunda parte, ambos equipos dispusieron de algunas ocasiones. Willum Willumsson, que había entrado desde el banquillo, estuvo cerca de marcar de cabeza tras un centro medido de Tadic, pero también remató fuera por poco.

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A falta de un cuarto de hora, el NEC volvió a crear peligro. Tadic envió un pase a Clement Bisschoff, a quien un defensa del Rennes derribó dentro del área.

El árbitro señaló el punto de penalti y Tjaronn Chery no desaprovechó la oportunidad. El internacional con Surinam no dio opción al portero, pese a que este se lanzó hacia el lado correcto: 2-1.

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En los minutos finales, el NEC encontró más espacios porque el Rennes buscaba el empate. Después de que Tadic y Bisschof desperdiciaran sendas ocasiones, este último marcó en el minuto 86. Definió con precisión por el palo corto: 3-1.