El NEC se ha rehecho con autoridad de su falso arranque liguero ante el Telstar. El conjunto de Nimega ganó en la segunda jornada de la Eredivisie VriendenLoterij por 1-4 en su visita al Willem II. El equipo de Dick Schreuder empezó mal el partido, pero tras el gol inicial de Adam Tahaui en el minuto 45+2 terminó despegándose rápidamente del conjunto de Tilburg.

En los primeros compases apenas se hablaba todavía de un dominio del conjunto de Nimega. El Willem II generó peligro a los cinco minutos por medio de Nathan Tjoe-A-On, pero Uriël van Aalst no supo culminar la jugada con un disparo.

El NEC tuvo mucho la pelota, pero durante mucho tiempo no logró abrir la defensa de Tilburg. No fue hasta el minuto 35 cuando el equipo de Dick Schreuder registró su primer disparo, cuando Tahaui chutó directamente a las manos del portero Karst de Leeuw, mientras que en la otra portería Jaden Slory puso a prueba al guardameta Robin Crettaz.

Justo antes del descanso, el NEC logró adelantarse. Tahaui marcó de cabeza en el segundo minuto del tiempo añadido en el segundo palo y, aunque el Willem II reclamó que el debutante había dado un empujón antes de su gol, el tanto se mantuvo tras la revisión del VAR.

Tras el descanso, el NEC subió una marcha de inmediato y Bryan Linssen tuvo prácticamente al instante una ocasión enorme, pero el delantero cabeceó por encima del larguero. Después, el Willem II tuvo por medio de Slory la oportunidad del empate, pero su intento fue desviado a córner por mediación de Darko Nejašmic.

Poco después, el NEC sí golpeó y Tjaronn Chery hizo el 0-2. Tras un momento desafortunado en la defensa de Tilburg, el balón le cayó a sus pies, tras lo cual el veterano regateó a De Leeuw y definió con facilidad a puerta vacía.

Con ello, la resistencia del Willem II quedó rota y en el minuto 65 Linssen acabó con toda la incertidumbre. El atacante recibió el balón tras una melé en el área y fusiló, tras lo cual el suplente Kaj Sierhuis, dos minutos más tarde y a pase de Chery, también firmó el 0-4. El revulsivo empalmó de primeras un balón en el aire de forma brillante.

El Willem II recortó distancias en la recta final por medio del suplente Thomas Verheydt, pero su gol llegó demasiado tarde como para meter aún en problemas al NEC. Para el delantero de 34 años, que cuenta con un rico pasado en la Keuken Kampioen Divisie, fue un gol en su debut en la Eredivisie.

El equipo local todavía estrelló un balón en el palo por medio de Van Aelst, pero ahí se quedó todo en Brabante Septentrional. Así, el NEC suma su primera victoria de la temporada en la Eredivisie y se quita el doloroso 1-2 ante el Telstar de la primera jornada. Para el Willem II, las cosas se ponen feas tras dos duras derrotas consecutivas.