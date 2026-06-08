El NEC retiene a un jugador veterano: acuerdo verbal para la renovación del contrato

Bram Nuytinck renovará con el NEC, según el fiable periodista Mounir Boualin. El defensa de 36 años, a punto de quedar libre, ha acordado verbalmente extender su contrato una temporada más.

Según Boualin, el experimentado central firmará hasta 2027 y seguirá en activo la próxima temporada en De Goffert, donde el equipo, tras una gran campaña, disputará competiciones europeas.

Pese a ello, su aportación a la exitosa temporada del equipo de Dick Schreuder fue modesta, ya que pasó varios meses de baja por una lesión de ligamentos.

Aun así, regresó en febrero ante el Heracles Almelo y jugó la mayoría de sus minutos en los últimos cinco partidos, sumando ocho apariciones.

La temporada anterior era capitán y titular, con 25 partidos y un gol.

Llegó en verano de 2023 procedente del Sampdoria como agente libre, iniciando su segunda etapa en Nimega tras formarse en las categorías inferiores del NEC.

Antes vistió los colores del Udinese y del RSC Anderlecht.