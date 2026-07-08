El NEC recibe una suma récord por Basar Önal: el jugador clave reporta millones más de lo previsto

El NEC y el Lille OSC han acordado el traspaso de Basar Önal, informa Fabrizio Romano. El club de Nimega recibirá 14,5 millones de euros: 12,5 millones fijos y 2 millones en bonificaciones.

El fichaje de Önal (21) se venía gestando desde hace semanas; de hecho, el internacional juvenil turco ya no estuvo presente el miércoles, cuando el NEC perdió 2-3 en Weurt contra el MSV Duisburg en un amistoso.

Los medios neerlandeses hablaban de 9,5-10 millones, por lo que no se habría superado el récord de salida de Robin Roefs al Sunderland (10,5).

Sin embargo, Romano asegura que la cifra supera en varios millones esa estimación. Los 12,5 millones fijos ya baten el récord de Roefs, y podrían llegar a 14,5 con bonificaciones.

Son tiempos sin precedentes para el NEC, que en los últimos años ha ido obteniendo cada vez más ingresos por traspasos. Por ejemplo, el pasado invierno, Kento Shiogai se marchó al VfL Wolfsburgo por 9,5 millones de euros.

Sin embargo, es probable que Önal no conserve el récord mucho tiempo, ya que se espera el traspaso de Kodai Sano.

El japonés aspira a fichar por el TSG Hoffenheim, que ya ofreció 15+2 millones. Se prevé que la cifra aumente.

Además de Önal, el Lille busca fichar a Gjivai Zechiël, pero el Feyenoord aún no acepta ninguna oferta.