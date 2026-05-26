El NEC quiere aprovechar la incertidumbre en el Feyenoord para fichar a una gran promesa

Sam Roovers (18) y Kelvin Neijenhuis (18), internacionales juveniles, aún no saben dónde jugarán la próxima temporada. El talentoso dúo, que militó en el Feyenoord Sub-19 la campaña pasada, termina contrato.

Según el fiable Feyenoord Youth Watcher, la semana pasada se confirmó que Jerayson Hoepel (18) dejará el club; el extremo de Ámsterdam no renovará.

En torno a Roovers y Neijenhuis aún reina la incertidumbre, aunque la fuente afirma que el NEC quiere fichar a este último.

Neijenhuis, natural de Zelanda, es desde hace años uno de los máximos goleadores de la cantera. Jan Boskamp ya elogió en el pasado a este joven delantero.

Roovers, defensa central, podría quedarse: en marzo se anunció su posible renovación, pero todo está en stand-by.

Otros contratos que expiran

En el primer equipo, Robin van Persie podría despedirse de Steven Benda, Gernot Trauner y Raheem Sterling, y es probable que no se ejerza la opción de compra de Malcolm Jeng.

En el Sub-21 se han rescindido los contratos de Oier Zon, Marley Cruz, Djomar Giersthove, Troy Moses, Aleks Zekovic, Fabiano Rust, Yoram Boerhout y Furkan Ulutas, quienes pueden buscar nuevo club.

Aún se desconoce la decisión sobre Tim Haksteeg, Björn Otte, Marouane Sebbar y Paulo Rudisill, mientras que Senne Vugts y Sem Verdonk regresarían al FC Dordrecht.