El NEC no empató con el Feyenoord tras una loca fase final

El sábado, el NEC (58 puntos) no alcanzó al segundo, el Feyenoord. Empató 1-1 con el Telstar en un duelo vibrante. El punto valió oro para los visitantes en su lucha por evitar el descenso de la Vriendenloterij Eredivisie.

El NEC empezó con ímpetu en casa y generó peligro, pero fue el Telstar quien abrió el marcador en el mojado Goffert. Sem van Duijn, héroe reciente ante el Sparta Rotterdam, marcó de cerca tras un disparo fallido de Cedric Hatenboer.

La fuerte lluvia obligó al árbitro Jeroen Manschot a detener el partido en el minuto 35; se reanudó media hora después. El Telstar siguió creando peligro y se retiró al vestuario con ventaja 0-1, aunque Sami Ouaissa falló el 1-1.

Tras el descanso se retiró lesionado Tyrone Owusu y entró Soufiane Hetli. El NEC reclamó un penalti por un choque en el área, pero Manschot lo ignoró.

Dick Schreuder apostó fuerte con el NEC y realizó cuatro cambios, entre los que destacaron Bryan Linssen, bien frenado por Ronald Koeman junior, y Noé Lebreton, que se quedaron en el banquillo. Youssef El Kachati y Koki Ogawa debían dar un impulso al equipo local.

El NEC presionó y buscó el gol, con un nervioso Correia en la banda. El Telstar luchó cada metro, aunque sufrió en las difíciles condiciones del De Goffert. Los aficionados del NEC se impacientaban mientras el reloj corría contra el tercer clasificado.

El 1-1 llegó en el 86: Danilo cedió a Chery, que batió a Koeman. Ogawa falló el 2-1, y poco después Crettaz salvó a Telstar con una gran parada a cabezazo de Seedorf.

El NEC respondió con el 2-1: Ogawa remató al larguero y El Kachati marcó de chilena. Locura en Nimega que duró segundos. El VAR anuló el tanto por fuera de juego, y el partido acabó 1-1. En la última jugada, Sandler evitó el 2-1 de Telstar. Con este resultado, el conjunto visitante se salva virtualmente del descenso, pues mantiene seis puntos sobre el NAC Breda a falta de dos jornadas.