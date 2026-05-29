Couhaib Driouech podría cambiar de aires este verano en la Eredivisie. Según el periodista especializado en fichajes Mounir Boualin, el NEC quiere fichar al delantero de 24 años del PSV, quien apenas ha jugado con Peter Bosz.

La temporada pasada no fue titular habitual en el PSV, pero demostró su valor como suplente y, a veces, como titular, destacando en la Liga de Campeones contra Liverpool y Nápoles.

Sus actuaciones no han pasado desapercibidas: además del NEC, Wolverhampton Wanderers, Club Brugge y Royal Antwerp lo siguen de cerca.

Según fuentes bien informadas, también le siguen varios clubes españoles, aunque aún sin pasos concretos.

Para el NEC, su fichaje sería ambicioso: el equipo de Nimega se prepara para la fase previa de la Liga de Campeones y, gracias al inversor Marcel Boekhoorn, cuenta con recursos extra, aunque deberá pagar un precio elevado.

Boekhoorn ya anunció que hará lo necesario para mantener al exitoso entrenador Dick Schreuder. Ahora se plantea hasta dónde está dispuesto el club a invertir en el mercado de fichajes para reforzar la plantilla.

Su velocidad y desborde desde la banda encajan a la perfección con la visión ofensiva del técnico.

Driouech tiene contrato con el PSV hasta 2029; el club lo fichó en 2024 por unos 3,5 millones de euros procedente del Excelsior. Su valor de mercado actual ronda los 7,5 millones. En 61 partidos oficiales con el PSV ha marcado 12 goles y ha dado 10 asistencias.