NEC y FC Groningen empataron el domingo en un entretenido duelo. Groningen fue letal de cara a puerta en la primera parte gracias a Brynjólfur Willumsson y llegó al descanso con una ventaja de 0-2, pero NEC reaccionó tras la pausa. Los goles de Clement Bischof y Noé Lebreton dejaron el marcador en 2-2.

En la primera parte hubo ocasiones ante ambas porterías, pero Groningen fue el más eficaz. A los diez minutos, los visitantes abrieron el marcador en un saque de esquina. Marco Rente prolongó hábilmente de cabeza hacia el segundo palo, donde Willumsson, completamente libre, remató de cabeza a la red: 0-1.

Frustración para Dick Schreuder, que el jueves había visto a su equipo imponerse por 2-4 en casa del Dinamo Zagreb. NEC sí tuvo ocasiones para igualar, pero los intentos de Bischof y Bryan Linssen fueron despejados de la boca de gol. En el contraataque posterior marcó Thom van Bergen, aunque su tanto fue anulado por fuera de juego.

El 0-2 llegó poco después. Ahmetcan Kaplan calculó mal un centro de Van Bergen y Willumsson lo aprovechó. El turco reclamó al árbitro una supuesta falta de Willumsson, pero su protesta no prosperó.

Schreuder hizo cambios en el descanso y volvió a intervenir a los diez minutos de la segunda parte. Un minuto después, NEC recortó distancias: tras una buena intervención de Darko Nejasmic, Bischof se escapó. El danés recortó hacia dentro y marcó con un disparo certero al palo largo: 1-2.

Groningen se replegó cada vez más con la esperanza de conservar la ventaja. El equipo de Dick Lukkien no lo consiguió: en el minuto 70, Lebreton aprovechó una mala salida defensiva de los visitantes para poner el 2-2.

En los últimos minutos, ambos equipos buscaron la victoria. Lebreton tuvo una buena ocasión para NEC, aunque la más clara fue para Groningen. Pelle Clement, sin embargo, no llegó lo suficiente al balón.