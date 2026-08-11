El NEC vivió este martes una noche magnífica al clasificarse, a costa del Olympiakos, para los play-offs de la Liga de Campeones. Es un éxito deportivo sin precedentes para el club de Nimega, y también el tesorerodormirá esta noche a pierna suelta.

Voetbal International sabe que el NEC podrá anotarse 4,29 millones de euros gracias al mecanismo de compensación de la UEFA. Un enorme alivio financiero para el club de Güeldres.

El NEC se enfrentará al FK Bodø/Glimt en los play-offs de la Liga de Campeones y, si se impone al equipo noruego revelación del año pasado en la máxima competición continental, recibirá una cantidad gigantesca.

Si el NEC alcanza la fase de liga de la Liga de Campeones, recibirá una prima de salida de 18,62 millones de euros. A través, entre otras cosas, de la taquilla y las bonificaciones (2,1 millones por victoria o 700.000 euros por un empate), esa cifra podría aumentar considerablemente.

El club de Nimega ya tenía asegurada, antes de la eliminatoria a doble partido contra el Olympiakos, su participación en la fase de liga de la Europa League. La prima de salida para ese torneo asciende a 4,31 millones de euros.

Con la victoria sobre el Olympiakos, el NEC sigue teniendo garantizados al menos 4,31 millones de euros, además de los 4,29 millones que ganó el martes por la noche al vencer al Olympiakos.

En el estadio De Goffert, sin embargo, se sueña a lo grande con la fase de liga de la Liga de Campeones, algo que nunca antes había ocurrido. Bodø, no obstante, promete ser un desafío exigente.