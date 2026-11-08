El NEC logró el domingo por la noche una espectacular victoria ante el FC Utrecht. El equipo de Nimega ganó 2-3 en el Stadion Galgenwaard, pese a que los locales volvieron a meterse en el partido en dos ocasiones. La derrota aumenta la preocupación del entrenador del FC Utrecht, Anthony Correia. El NEC vuelve por fin a ganar tras ocho partidos de liga sin conocer la victoria.

Correia introdujo cuatro cambios en el FC Utrecht: Vasilis Barkas, Per Kloosterboer, Artem Stepanov y Ángel Alarcón salieron de inicio. Kloosterboer fue el elegido para el lateral izquierdo por delante de Arthur Zagré, mientras que Oualid Agougil empezó en el banquillo y Marius Broholm jugó de mediapunta. En el NEC fueron titulares, entre otros, Dušan Tadic, Mitchel Bakker y Gabriel Brás, además de Deveron Fonville, que regresaba tras una lesión.

El FC Utrecht salió con intensidad y presionó a los visitantes desde el primer momento. Yoann Cathline dispuso de una ocasión de disparo a los tres minutos, pero Gonzalo Crettaz atrapó su remate. A los veinte minutos, el atacante cayó en el área, pero el árbitro Erwin Blank no vio motivo para señalar penalti.

Los locales siguieron creando peligro y Stepanov remató al lateral de la red en el minuto 25. El NEC fue más eficaz y golpeó en el 34 por medio de Kevin Kers, que cabeceó a la red un centro: 0-1. Cuatro minutos después, Tadic amplió la ventaja y el equipo de Nimega se fue al descanso con una cómoda renta.

Tras la pausa, el FC Utrecht buscó con insistencia recortar distancias y Dani de Wit cabeceó pronto al lateral de la red. El 1-2 llegó finalmente en el minuto 56, cuando Alarcón se internó y Cathline solo tuvo que empujar el balón. Sin embargo, la alegría en Galgenwaard duró poco.

Solo dos minutos después, el NEC volvió a golpear por medio de Tadić, que firmó su segundo gol para poner el 1-3. Correia reaccionó de inmediato y dio entrada a Nordin Amrabat, Adrian Blake y Agougil. Los cambios dieron nuevas energías al Utrecht y De Wit marcó de cabeza el 2-3 en el minuto 64.

El FC Utrecht vio posible el empate y dispuso de varias ocasiones. El portero del NEC, Crettaz, salió lejos de su portería en el minuto 68, pero Matisse Didden disparó fuera ante la portería vacía. Diez minutos después, Didden volvió a estar cerca de marcar, aunque esta vez Crettaz lo evitó con una gran parada.

Blake también tuvo una ocasión excelente, pero el suplente se topó con Crettaz, mientras que el disparo de Agougil se fue por poco por encima del larguero.

El NEC resistió y puso fin así a una racha de ocho partidos de liga sin ganar. El equipo de Nimega supera a su rival en la clasificación y ocupa ahora la undécima posición. Para el FC Utrecht es otro enorme revés. El equipo de Correia es decimocuarto.