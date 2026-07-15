Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Mladen Jurkas Imago
Rian Rosendaal

Traducido por

«El NEC ficha al portero del Mundial por un millón de euros»

Fichajes
NEC Nimega

Mladen Jurkas fichará por el NEC, según Rudy Galetti. El club de Nimega pagará un millón de euros al FK Borac Banja Luka por el portero.

Jurkas (18) formó parte de la selección de Bosnia y Herzegovina en el Mundial, eliminada 2-0 por Estados Unidos en octavos, aunque actuó como suplente.

Jurkas, muy codiciado por el NEC, conquistó la liga con el FK Borac la temporada pasada. Además, disputó cuatro partidos internacionales con la selección sub-21 de Bosnia y Herzegovina, entre ellos un clasificatorio para la Eurocopa contra la sub-21 de los Países Bajos.

Según Galetti, el fichaje por un millón de euros está a punto de cerrarse, aunque aún se desconoce la duración del contrato.

El guardameta, de 1,93 metros y valorado en 700 000 euros, ha disputado seis partidos en la máxima categoría bosnia.

Amistosos
NEC Nimega crest
NEC Nimega
NEC
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF

El NEC busca refuerzos para la portería tras la marcha de Jasper Cillessen, con quien no se llegó a un acuerdo de renovación, y la salida del tercer portero, Rijk Janse, como agente libre.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google