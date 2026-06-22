El NEC da el golpe y presenta a Kaj Sierhuis tras el fracaso de su fichaje en el extranjero

El NEC ha confirmado el fichaje de Kaj Sierhuis, delantero de 28 años que llega libre del Fortuna Sittard y firma hasta 2029.

Con este fichaje, el NEC refuerza su delantera. Más temprano, el club de Nimega anunció la llegada del defensa central Tobias Storm, de 21 años, procedente del Lyngby BK danés.

El director técnico, Carlos Aalbers, se muestra satisfecho: «Kaj es un delantero versátil que la temporada pasada demostró su valía con el Fortuna. Aunque tenía varias opciones, estamos muy contentos de que nos haya elegido. Con nuestro estilo ofensivo, podrá sacar mucho partido a sus cualidades».

Su fichaje se concretó tras fracasar, en el último momento, una posible salida al extranjero: el delantero iba a jugar en Chipre, pero el traspaso no se materializó y las conversaciones con el NEC se reanudaron.

Informes previos indicaban interés del extranjero, así como de FC Twente y FC Utrecht.

La pasada temporada marcó 13 goles y dio 2 asistencias en la Eredivisie con el Fortuna Sittard.

Anteriormente jugó en Ajax, FC Groningen, Heracles Almelo, Fortuna Sittard y el Stade Reims francés.