El NEC corre el riesgo de perder a otro pilar tras Kodai Sano: «De verdad quiere ir al Feyenoord»

Al NEC le espera previsiblemente un cierre agitado del mercado de fichajes de verano. Después de Kodai Sano, Sami Ouaissa también quiere dar el siguiente paso, según informa Voetbal International.

Desde hace más tiempo se viene relacionando a Ouaissa con el Feyenoord, pero por ahora el club de Róterdam no se ha movido por él. Presumiblemente, primero se esperará a la salida de Anis Hadj Moussa antes de que el director técnico Dévy Rigaux pase realmente a la acción.

“Primero tiene que moverse el Feyenoord; por ahora hay poco interés concreto”, afirma el periodista que sigue la actualidad del club, Sander Janssen, en VI. “Desde el extranjero también hay cierto interés, pero Ouaissa realmente quiere ir al Feyenoord. Para poder seguir jugando en los Países Bajos, un paso sensato.”

Por tanto, todavía está por ver si el Feyenoord se dirigirá al NEC durante el mercado de verano, ya que a principios de esta semana también alcanzó un acuerdo personal con Nikolaus Wurmbrand. Sin embargo, Rigaux solo quiere presentar una oferta oficial al Rapid Viena cuando logre cerrar en el Feyenoord un ‘gran traspaso de salida’. Así que el NEC también sigue, por ahora, a la espera.

“También es un poco una posición de lujo en la que están”, continúa Janssen. “Porque ya han incorporado a Emre Mor y Adam Tahaui como sustitutos de Ouaissa. Al final, también se ha llegado a un acuerdo con él. No es que lo vayan a dejar salir por un precio de saldo, pero de verdad van a pensar junto a él.”

“Pero bueno, si el Feyenoord lo quiere, tendrá que cumplirse el precio de salida. El NEC apunta a 10 millones de euros, igual que hizo con Önal. Y, por supuesto, hay cierto margen de negociación. Si, por ejemplo, son 9 millones más un porcentaje de futura venta, también se puede llegar perfectamente a un acuerdo.”

Está claro, por tanto, que Ouaissa sigue apuntando a un traspaso en las próximas semanas. El martes ya se supo que Kodai Sano está muy cerca del PSV: este miércoles pasará el reconocimiento médico. Basar Önal se marchó antes al Lille OSC por 12,5 millones de euros.