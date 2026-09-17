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Tadic KabarIMAGO
Sam Vreeswijk
Traducido por

El NEC comienza su aventura en la Europa League con una dura derrota ante la Juventus

Juventus vs NEC Nimega
Juventus
NEC Nimega
Europa League
K. Alajbegovic
Nico González
N. Woltemade
N. Polster
R. Kolo Muani
M. Celik

El NEC ha arrancado su campaña en la Europa League con una dolorosa derrota. En Turín, el equipo del técnico Dick Schreuder cayó este jueves por la noche por un contundente 5-0 ante la Juventus.

El NEC tuvo que jugar sin el sancionado Gonzalo Crettaz, por lo que Nikolas Polster arrancó bajo palos. Además, nombres conocidos como Tjaronn Chery, Dusan Tadic y Bryan Linssen estuvieron ‘simplemente’ en el once inicial del conjunto visitante. En la Juventus, Teun Koopmeiners comenzó en el banquillo.

Ya en el minuto tres, el NEC se salvó, cuando un gol de Federico Gatti fue anulado porque había cometido una falta sobre Polster. Poco después, esta vez sí llegó el gol: Nicolás González fue enviado al espacio, Polster salió, pero falló por completo al balón. Así, para González fue un juego de niños empujar el 1-0.

Y la Juventus siguió apretando. Polster todavía detuvo un cabezazo de Nick Woltemade, pero no pudo hacer nada ante un latigazo lejano de Kerim Alajbegovic: 2-0. Poco después, Woltemade marcó él mismo el 3-0 desde el punto de penalti, tras una falta de Almugera Kabar sobre González.

Para colmo, entre esos dos goles el NEC también se vio obligado a hacer un cambio. Clement Bischoff, que sufrió una lesión en los isquiotibiales, fue sustituido por Dennis Geiger.

Eredivisie
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JUV
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ATA

Eso sí, no fue que el NEC no tuviera ninguna ocasión en la primera parte. Noé Lebreton y Kabar vieron cómo Kamil Grabara detenía sus intentos, mientras que Bryan Linssen disparó por encima del larguero.

En la segunda parte, al principio pasó bastante menos. La Juventus bajó el ritmo, mientras que el NEC solo generó algo de peligro con un disparo lejano de Geiger.

En el último cuarto de hora todavía hubo tiempo para dos goles más: primero marcó Zeki Çelik tras un pase atrás de Randal Kolo Muani (4-0); poco después, el propio Kolo Muani, que se había plantado solo, sorteó la salida de Polster para empujar el 5-0. Ese fue también el resultado final.

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