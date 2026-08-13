El Nápoles rechaza de plano la primera oferta por Noa Lang

El Nápoles ha rechazado de forma tajante una primera oferta por Noa Lang, según informa Gianluca Di Marzio. El Atalanta quería hacerse con el atacante en calidad de cedido, pero el Nápoles solo está dispuesto a colaborar en un traspaso definitivo.

Lang tiene contrato en Nápoles hasta mediados de 2030. El atacante de la selección de Países Bajos llegó el pasado verano por 25 millones de euros y el Nápoles quiere recuperar una gran parte de esa cantidad de traspaso.

El club exige concretamente una cifra de 20 millones de euros por el extremo, que la pasada temporada aún fue cedido durante medio año al Galatasaray.

Por tanto, el Atalanta ha presentado una propuesta. El club quiere incorporar a Lang a préstamo por un año, eventualmente con una opción de compra no obligatoria, pero el Nápoles no está por la labor.

Di Marzio también menciona en su artículo al Ajax como posible destino para el exjugador, entre otros, del PSV y del Club Brugge. Ese club primero tendrá que vender a Mika Godts para liberar espacio.