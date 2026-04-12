Goal.com
En directo
FBL-ITA-SERIEA-PARMA-NAPOLIAFP
Daily Loos

Traducido por

El Nápoles pierde puntos valiosos en la lucha por el título tras encajar un gol muy temprano

Parma Calcio 1913 vs SSC Nápoles
Parma Calcio 1913
SSC Nápoles
Serie A

El Nápoles cedió dos puntos en Parma: 1-1. Ahora depende de que el Como puntúe el domingo ante el Inter; de lo contrario, su título quedará en el aire.

A los dos minutos, un pase largo del portero local permitió a Nesta Elphège cabecear libremente y dejar solo a Gabriel Strefezza ante el portero del Nápoles; el brasileño definió con calma: 1-0.

Con la ventaja, el Parma se replegó y el Napoli, pese a dominar la posesión, apenas inquietó el arco local en la primera parte.

Tras el descanso el guion se repitió: el Nápoles insistía y Parma se replegaba. La primera ocasión de la segunda parte fue un disparo de Politano que se marchó alto.

Sin embargo, el Nápoles igualó poco después: tras una buena combinación, Rasmus Højlund asistió a Scott McTominay, quien, con un remate medido, volvió a ser clave para los napolitanos. A un cuarto de hora del final, el escocés volvió a acercarse con una bonita chilena, pero su disparo fue desviado.

Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Serie A
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
Lazio crest
Lazio
LAZ

Parma también amenazó: tras pedir penalti por mano clara de Buongiorno, Keita remató alto.

Poco después, Eljif Elmas falló un cabezazo claro que podría haber adelantado al Nápoles. El equipo local insistió, pero Suzuki lo evitó con varias intervenciones brillantes. Al final, el gol no llegó.

Con este tropiezo, el líder, el Inter, podría ampliar su ventaja si vence el domingo al Como y poner la diferencia en nueve puntos.

Anuncios