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El Nápoles ha fijado el precio de Kevin De Bruyne tras recibir una primera oferta del PSV Eindhoven para el mercado de enero. Según los informes, el futbolista de 35 años quiere estar más cerca de su Bélgica natal, pero el acuerdo depende de que el club italiano reciba una oferta mejorada.

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El PSV busca fichar a De Bruyne en enero

El Nápoles ha fijado un precio claro para De Bruyne ante la proximidad del mercado de fichajes de enero. El club italiano estudia sus opciones tras recibir una propuesta formal del PSV . El equipo de la Eredivisie tiene un enorme interés en incorporar al futbolista de 35 años para reforzar su plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada.

Informaciones procedentes de Países Bajos indican que ya se ha presentado una primera oferta de 2 millones de euros para tantear al Nápoles. A De Bruyne le queda menos de un año de contrato en Nápoles. Aunque dispone de una opción para prolongar su estancia otros 12 meses, en Italia se da por hecho que no se ejercerá.

El Nápoles rechaza la primera oferta

Pese al próximo vencimiento de su contrato, los 2 millones de euros propuestos no bastarán para convencer al Nápoles de que se desprenda de su valioso organizador de juego. Según las informaciones publicadas este jueves por La Gazzetta dello Sport, la directiva del club ha fijado un precio mucho más alto.

El medio italiano señala que hará falta una cifra más cercana a los 7 millones de euros para cerrar la operación este invierno. El Nápoles sabe que una salida a mitad de temporada le dejaría muy poco tiempo para encontrar un sustituto adecuado.

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Sin embargo, si el traspaso se concretara por ese precio, el Nápoles obtendría, según los informes, un beneficio total de unos 10 millones de euros. Esta importante mejora económica incluiría el dinero del traspaso y el ahorro de los salarios pendientes y las cuantiosas primas de De Bruyne.

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Allegri no quiere perder al astro belga

Más allá de las finanzas, el entrenador del Nápoles, Massimiliano Allegri, sigue siendo un obstáculo importante para cualquier posible operación en enero. Según los informes, el técnico italiano se opone por completo a dejar marchar a De Bruyne en mitad de una temporada exigente.

Allegri considera firmemente que el veterano organizador es el jugador con más experiencia y calidad técnica de su plantilla. Perder a una pieza tan importante en la creación de juego a mitad de temporada trastocaría considerablemente los planes tácticos del entrenador.

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La presión del jugador, clave para un posible traspaso

El éxito de la operación depende ahora directamente del propio De Bruyne. Está por ver hasta qué punto presionará el internacional belga para salir del Nápoles cuando se abra el mercado.

Un traspaso al PSV resulta especialmente atractivo para el veterano centrocampista por motivos personales y geográficos. Mudarse a Países Bajos permitiría por fin a De Bruyne y a su familia regresar a su casa en la vecina Bélgica.

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Las próximas semanas determinarán si el PSV está dispuesto a elevar su oferta hasta alcanzar los 7 millones de euros que exige el Nápoles. Hasta que se produzca un avance, De Bruyne seguirá siendo una pieza fundamental en los planes de Allegri.