El NAC Breda estuvo a punto de lograr una remontada sensacional, pero Mexx Meerdink salvó al AZ

En la última jornada de la Eredivisie, el AZ no pudo vencer al descendido NAC Breda. La tarde, marcada por la despedida del director técnico Max Huiberts y quizá de varios jugadores clave, terminó 3-3 tras un final agitado.

En el inicio, el AZ dominó. Un rápido lanzamiento de falta de Jordy Clasie llegó a Sven Mijnans tras pase de Troy Parrott, quien se deshizo de la defensa y, sin marca, marcó el 1-0.

Poco después llegó el 2-0: tras una rápida combinación, Mateo Chávez se plantó solo ante el portero Daniel Bielica, que nada pudo hacer ante el disparo del lateral izquierdo mexicano.

Solo entonces reaccionó el NAC: Moussa Soumano remató un balón que fue despejado sobre la línea, y Rome-Jayden Owusu-Oduro realizó dos buenas paradas ante los disparos de Clint Leemans y Max Balard.

La lesión de Parrott, que dejó su lugar a Mexx Meerdink, empañó el primer tiempo del AZ. Podría haber sido su último partido con el club.

Tras el descanso, el NAC reaccionó: primero marcó de cabeza y luego con un disparo desde fuera del área, ambos de Soumano, para igualar 2-2.

Juho Talvitie firmó el 2-3 en el 89’ con un disparo que rozó el poste, pero no bastó. En el último suspiro, Meerdink, igual que la temporada pasada ante el NAC, marcó el 3-3 para el AZ.