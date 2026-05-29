El NAC Breda comunica a un jugador mediante una breve llamada telefónica que puede marcharse; los aficionados están furiosos

El NAC Breda ha decidido no disputar la Keuken Kampioen Divisie con Clint Leemans. Aunque la intención era renovarle el contrato, el club se lo comunicó por teléfono y decidió no hacerlo.

“En las últimas semanas nos centramos en elegir al cuerpo técnico y ahora debemos decidir sobre la plantilla”, explica el director técnico Peter Maas en la web del club.

«Tras analizar su situación desde todos los ángulos, se lo comunicamos de inmediato. Por muy desagradable que resulte para Clint y para nosotros», afirma Maas.

La decisión sorprende, pues ambas partes querían seguir juntas. Según Voetbal International, Leemans aceptaba bajarse el sueldo para quedarse, pero el club no lo considera necesario.

El viernes, el club se lo comunicó por teléfono; según el periodista de VI Joost Blaauwhof, fue una «llamada breve» que Leemans recibió «como un jarro de agua fría».

Los aficionados, que valoraban su lucha, tampoco lo entienden y muchos piden la marcha de Maas.

Sorprende aún más si se recuerda que, en invierno, el club hizo lo imposible para retenerlo: un equipo polaco ofreció una suma importante por su traspaso, pero el NAC lo bloqueó. Ahora Leemans se va gratis.