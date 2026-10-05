El NAC Breda va a tomar las «medidas más duras posibles» contra el aficionado de 21 años que el pasado sábado, durante el partido como visitante ante el Vitesse, encendió fuegos artificiales en el baño del GelreDome. Así lo informó el club brabanzón este lunes en un comunicado en su página web.

La directiva del NAC informa de que, a causa del encendido de los potentes fuegos artificiales y de los fragmentos que salieron despedidos, tres aficionados y dos auxiliares resultaron heridos. Omroep Brabant asegura que, entretanto, ya ha sido detenido un sospechoso.

«Según los testigos, se hizo explotar pirotecnia pesada, presuntamente un petardo de nitrato, en el inodoro o junto a él. Por la explosión, la taza se hizo añicos y los fragmentos salieron volando por el baño», reconstruye la cadena regional sobre el incidente en el estadio del Vitesse.

Tras el suceso, un aficionado del NAC fue sacado de la grada visitante y entregado a la policía. «Este hombre de 21 años, de Woudrichem, ha sido detenido por agresión y daños materiales. Oficialmente, todavía no se ha determinado qué tipo de fuegos artificiales se utilizó en la explosión».

El NAC se toma el asunto muy en serio, tal y como subraya el director general Remco Oversier. «Mientras dure la investigación, iremos a por las medidas más duras posibles para castigar a la persona responsable de esta acción con fuegos artificiales. El NAC también condena enérgicamente los demás incidentes y está trabajando con los servicios de seguridad para esclarecerlos. El club tomará las medidas adecuadas cuando sea necesario».

Tras el final del Vitesse - NAC hubo disturbios y la unidad antidisturbios estuvo tres cuartos de hora tratando de restablecer el orden. Durante y después del partido en Arnhem se practicaron un total de seis detenciones.

El NAC contó ante el Vitesse con el apoyo de 1.000 aficionados desplazados. Los de Breda parecían encaminados a la victoria, pero Naoufal Bannis rescató un punto para el Vitesse en la recta final (2-2).