Antes de Israel-Irlanda ya se había hablado mucho sobre si se debía jugar o no el duelo de la Nations League. Los irlandeses finalmente viajaron a Hungría para medirse a los israelíes y ganaron el domingo por la noche por 0-3.

Tras días de incertidumbre, la selección irlandesa tomó el sábado la decisión definitiva sobre el partido. Antes se había intentado que el duelo no se jugara por la guerra en Gaza, pero un día antes del encuentro se decidió finalmente salir a jugar contra Israel.

Dentro de la selección irlandesa también había surgido división sobre la disputa del partido. El portero Gavin Bazunu fue finalmente el único que optó por boicotear el duelo de la Nations League. Debido a la ausencia del guardameta, el defensa Jimmy Dunne acabó siendo inscrito por la UEFA como tercer portero.

Antes del duelo, disputado en Debrecen, Hungría, ambos equipos saltaron al campo para los himnos nacionales. Durante el himno israelí, los irlandeses agacharon masivamente la cabeza. Además, el equipo del seleccionador Heimir Hallgrímsson llevó brazaletes negros por las víctimas en Gaza. Tampoco hubo apretón de manos ni intercambio de banderines.

A los trece minutos, el exdelantero del AZ Troy Parrott abrió el marcador. James Abankwah cedió el balón atrás para Parrott, que superó a Daniel Peretz. Tres minutos después, los irlandeses ampliaron la ventaja por medio de Adam Idah.

En el minuto 25, Jack Moylan hizo el 0-3. El extremo se plantó ante Peretz y definió con tranquilidad. Acto seguido, el diestro se quitó el brazalete negro, lo besó y lo mostró de forma ostensible.

En la recta final fue cuando todo se torció. En las imágenes se escucha claramente que aficionados israelíes hicieron sonidos de mono dirigidos a Idah. El atacante, que tiene padre nigeriano y madre irlandesa, fue blanco de cánticos racistas durante el duelo.

El 4 de octubre ambos países volverán a enfrentarse. Ese encuentro de la Nations League también se disputará en terreno neutral, esta vez en la localidad serbia de Backa Topola.















