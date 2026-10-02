El muro del Al-Hilal respalda a la selección de Arabia Saudí en la cumbre ante Qatar

La selección de Arabia Saudita recibió un nuevo refuerzo antes de disputar el esperado partido ante su homóloga de Catar, en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección saudí se enfrenta a su homóloga catarí, mañana sábado, en el estadio Al Inma de Yeda, en las semifinales del torneo del Golfo.

La selección saudí anunció que Hassan Tambakti, defensa del Al Hilal, está listo para participar en el partido, después de que tomara parte en los entrenamientos grupales que disputó Arabia Saudita hoy viernes.

Tambakti se había ausentado de la selección saudí durante la victoria por 2-0 ante Irak, el pasado martes, en el estadio Al Inma de Yeda, en la tercera jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

El regreso del veterano defensa representará un refuerzo importante, especialmente en vista de las lesiones que ha sufrido la selección saudí recientemente, como las del portero Nawaf Al Aqidi, el defensa Hassan Kadesh, el lateral Zakaria Hawsawi y el centrocampista Alaa Al Haji.

Arabia Saudita busca mantener su brillante actuación en el "Golfo 27", después de lograr el pleno en la fase de grupos, con 3 victorias ante Kuwait, Omán e Irak, sin que su portería haya recibido ningún gol hasta ahora.