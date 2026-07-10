El Mundial transforma el panorama del entrenamiento; 15 entrenadores quedan fuera de los planes

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ha visto la salida de 15 seleccionadores, destituidos o dimitidos por malos resultados.

El periódico británico «The Guardian» ha analizado entre bastidores la salida de estos entrenadores de sus puestos técnicos en las siguientes líneas...

Túnez: dos tropiezos técnicos en poco tiempo

La crisis técnica de Túnez empezó el 14 de enero con el nombramiento de Sabri Lamouchi tras la eliminación en la fase africana, pero fue destituido tras perder 1-5 ante Suecia en el debut mundialista.

Tras el encuentro, Lmouchi declaró: «Tenemos nuestro orgullo y debemos reaccionar». La Federación Tunecina de Fútbol confirmó la rescisión de mutuo acuerdo y le deseó éxito en su carrera.

Su sucesor, el francés Hervé Renard, nombrado el 16 de junio, solo duró 18 días y dimitió tras no mejorar las perspectivas de las «Águilas de Cartago», que encajaron 12 goles en la fase de grupos. Renard escribió en su cuenta de Instagram: «Ha sido un honor vestir los colores de Túnez y vivir esta experiencia inolvidable».

Portugal... El final del viaje de Roberto Martínez

Se ha confirmado la salida del español Roberto Martínez como seleccionador de Portugal tras la eliminación en octavos de final a manos de España. Martínez asumió el cargo el 9 de enero de 2023, sustituyendo a Fernando Santos tras el revés sufrido en el anterior Mundial ante Marruecos. Martínez justificó su marcha diciendo: «Llegué para ganar el Mundial y, al no lograrlo, no tiene sentido que siga».

Corea del Sur: dimisión bajo duras críticas presidenciales

Se repitió el triste escenario del seleccionador Hong Myung-bo en su segundo mandato, que comenzó el 8 de julio de 2024; presentó su dimisión en medio de duras críticas tras las derrotas ante México y Sudáfrica y la amarga eliminación. En un comunicado escrito, declaró: «El cargo de seleccionador implica tanta responsabilidad que no hace falta dar explicaciones cuando los resultados no cumplen las expectativas».

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, le respondió con dureza: «Si se nombra a un incompetente para un cargo de liderazgo, el resultado es tan previsible como el agua clara».

República Checa: Kirović dimite por «campañas mediáticas».

Pese a clasificar a la selección checa para el Mundial por primera vez desde 2006 tras ganar la repesca, Miroslav Kirović renunció de común acuerdo el 29 de junio, último de su grupo. En su comunicado, criticó a la prensa: «La campaña mediática basada en medias verdades y mentiras en mi contra también ha influido en mi decisión».

El presidente de la Federación Checa, David Tronda, le agradeció: «Se merece todo mi respeto y agradecimiento por llevarnos a la fase final».

Escocia: Steve Clarke se despide de la afición con una carta abierta

Clarke, que desde 2019 dirigió a Escocia en tres grandes torneos, renunció tras no lograr uno de los tres puestos que daban acceso al Mundial.

En una carta abierta a los aficionados, Clark afirmó: «Lo que más satisfacción me ha proporcionado ha sido ver cómo se restablecían los lazos y la unión entre nuestra selección nacional y la afición».

Ian Maxwell, director ejecutivo de la Federación Escocesa, añadió: «Ha tomado él mismo la decisión de dimitir. Ha habido algunos comentarios histéricos en el país que, sin duda, no han ayudado, pero al final la decisión es de Steve».

Uruguay: Bielsa se despidió con una extensa rueda de prensa y visible tristeza.

El argentino Marcelo Bielsa abandonó el cargo tras concluir su contrato de tres años, después de la eliminación de Uruguay en la fase de grupos.

En una rueda de prensa de 100 minutos, Bielsa reconoció: «No he dejado ningún legado futbolístico en Uruguay». El defensa Sebastián Cáceres rechazó revelar los detalles de la reunión de despedida con el plantel: «No diré lo que se discutió. Eso debe quedarse entre nosotros, como debería haber sido desde el principio».

Croacia: fin de la era de Zlatko Dalić

El seleccionador que más tiempo ha permanecido en el cargo, Zlatko Dalić, dejó el timón de la selección croata tras la finalización de su contrato, a raíz de la derrota ante Portugal (1-2) en los octavos de final.

Dalić se despidió diciendo: «Cuando asumí el cargo, ni siquiera me atrevía a soñar con que lograríamos todo lo que hemos conseguido». La Federación Croata respondió con un emotivo comunicado: «Gracias por todo: por las victorias, los logros, las clasificaciones para los grandes torneos, las medallas, la unidad, el respeto y tu firme compromiso de luchar por Croacia».

Ghana: Kiroš renuncia por Internet y el ministro se opone

El veterano seleccionador Carlos Queiroz dejó el cargo tras la eliminación de Ghana ante Colombia en dieciseisavos y publicó: «Me voy orgulloso de lo logrado».

Sin embargo, el ministro de Deportes, Kofi Adams, rechazó la renuncia al señalar que no había recibido carta alguna de la Federación y recordó que el cargo no se obtuvo por redes sociales.

Alemania... Nagelsmann abre una nueva era

Julian Nagelsmann renunció tras la sorpresiva eliminación ante Paraguay en dieciseisavos y afirmó: «Mi prioridad siempre fue el éxito del equipo. Tras esta decepción, la selección merece un nuevo comienzo».

Rudi Völler, director deportivo de la Federación Alemana, lo elogió: «Es un entrenador excelente y seguirá siéndolo; estoy convencido de que tendrá éxito en su próxima etapa», insinuando que Jürgen Klopp es el principal candidato para sucederle.

México: final dramático para el tercer mandato de Javier Aguirre

Su tercer ciclo terminó con la derrota 2-3 ante Inglaterra en octavos, tras sufrir una herida sangrante en la cabeza por una lata de cerveza en Honduras antes del Mundial.

Antes de ceder el mando a su asistente, Rafael Márquez, Aguirre afirmó: «Quería despedirme con una victoria. Es doloroso, pero no tengo excusas: una derrota es una derrota».

Países Bajos: Koeman renuncia y prioriza la vida sobre el fútbol

Ronald Koeman renunció tras perder en penaltis contra Marruecos en dieciseisavos, criticado por su estilo cauteloso.

Koeman comentó: «Al repasar mi trayectoria, siento un orgullo especial. Estos últimos años me han hecho darme cuenta de nuevo de que hay cosas en la vida más importantes que el fútbol». Marian van Leuwen, de la Federación Holandesa, lo elogió y afirmó que «lo ha dado todo por la selección holandesa».

Ecuador: el argentino Sebastián Beccacece renunció tras caer 2-0 ante México en el mismo ronda, pese a haber vencido a Alemania, porque la afición cuestionó su estilo defensivo.

El argentino Sebastián Beccacece renunció tras caer 0-2 ante México en dieciseisavos. Pese a la histórica victoria previa sobre Alemania, las críticas por su estilo defensivo aceleraron su salida.

Explicó: «Mi contrato terminó con el Mundial… Y con la afición que no me conoce, creo que no he encajado del todo». La Federación Ecuatoriana le agradeció su «compromiso, dedicación y profesionalidad».

Jordania: fin de la etapa de Jamal Al-Salamy

El príncipe Ali bin Al-Hussein, vicepresidente de la FIFA, confirmó la salida del seleccionador Jamal Al-Salamy y agradeció su labor tras la clasificación histórica para el Mundial 2026.

Tras reunirse con él, el príncipe Ali publicó en X: «Querido hermano, capitán Jamal Al-Salamy, gracias por tu dedicación y por lograr la clasificación histórica de nuestra selección al Mundial».

Es el primer técnico que clasificó a Jordania, aunque cayó en la fase de grupos con tres derrotas.

Sudáfrica: Hugo Broos se retira tras lograr el hito

El belga Hugo Broos, de 74 años, anunció su retirada como seleccionador de Sudáfrica tras lograr el hito de llevar a los «Bafana Bafana» a los dieciseisavos de final por primera vez.

La selección quedó eliminada tras perder con Canadá en los octavos de final, cerrando así un ciclo de cinco años bajo su mando y dejándolo como el técnico de mayor edad en disputar la fase eliminatoria, con 74 años y 79 días.