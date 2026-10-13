El Mundial se traslada a las plataformas digitales: acuerdo histórico para la emisión del Mundial 2030

La plataforma Netflix anunció que ha obtenido los derechos audiovisuales exclusivos para la emisión del Mundial 2030 en España y Andorra, en un nuevo paso para reforzar su presencia en el mercado de las transmisiones deportivas en directo, con la cobertura de todos los partidos del torneo, que celebrará el centenario de la primera edición de la Copa del Mundo.

El torneo se celebrará con la participación de los países anfitriones España, Marruecos y Portugal, mientras que la cobertura anunciada por la plataforma incluye la emisión completa en directo de los 104 partidos, junto a la producción de contenido integral antes, durante y después de cada encuentro, con un estilo español, además de resúmenes diarios de lo más destacado del torneo y de sus momentos clave.

Bela Bajaria, responsable de contenidos de Netflix, destacó la relevancia popular y cultural del Mundial al afirmar: "Pocos acontecimientos unen a la gente como lo hace la Copa del Mundo".

Asimismo, recordó las experiencias de las ediciones anteriores y señaló la pasión, el orgullo y las historias que el torneo refleja, que acaban formando parte de la cultura de los países anfitriones y permanecen en la memoria de generaciones sucesivas.

Por su parte, Mattias Grafström, secretario general de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), elogió esta alianza y aseguró que la edición de 2030 será excepcional, y que ambas partes comparten el objetivo de acercar el fútbol a la gente y de dar la oportunidad al mayor número posible de aficionados de disfrutar de la emoción de la competición.

Para garantizar que el torneo llegue a una amplia base de aficionados, el acuerdo contempla la emisión gratuita de un partido al día, además de la disponibilidad de una serie de encuentros a través de una cadena de televisión nacional en abierto, que incluirá todos los partidos de la selección española, las dos semifinales y la final, lo que permitirá al público seguir los momentos más destacados del torneo sin necesidad de una suscripción de pago en la plataforma.

La alianza entre Netflix y la FIFA no se limita al Mundial masculino, ya que se extiende también a los derechos de emisión de las dos ediciones del Mundial femenino de 2027 y 2031, previstas en Brasil y Estados Unidos, respectivamente, según los planes de organización anunciados.