El Mundial se jugará en Rusia y Catar en dos fases. La violencia marcará la Copa de 2026

La Copa del Mundo 2026 registra un notable aumento de la violencia. En solo dos jornadas de grupos ya se han mostrado 8 tarjetas rojas.

Según «The Athletic» en «X», ya se han mostrado ocho tarjetas rojas, la última en el Bélgica-Irán (0-0).

La roja fue para Nathan Ngui (min. 67) por frenar a un rival que avanzaba solo hacia la portería.

Esta cifra iguala ya el total de expulsiones de los dos últimos Mundiales (Rusia 2018 y Catar 2022) juntos.

A este ritmo, la competición podría batir todos los récords de tarjetas y expulsiones en la historia de la Copa del Mundo.







