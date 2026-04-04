¿El Mundial en peligro? Un internacional holandés abandona el campo en camilla

El sábado por la tarde se produjo una gran tragedia en Eindhoven. A veinte minutos del final del partido que podría haber dado el título al PSV o al FC Utrecht, Jerdy Schouten tuvo que abandonar el campo en camilla.

El defensa central se torció la rodilla en un duelo en el centro del campo. No pudo levantarse y tuvo que ser sacado del campo en camilla, mostrando visiblemente emocionado y llevándose las manos a la cara.

Schouten es esta temporada una pieza indispensable en la zaga del PSV. El defensa de 29 años ha disputado hasta ahora 17 partidos internacionales con la selección holandesa y tenía muchas posibilidades de participar en el Mundial del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Aún está por ver si Schouten podrá participar en ese torneo, que comienza dentro de poco más de dos meses.



