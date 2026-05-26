El Mundial en Fubo: pruebas gratuitas, promociones, ofertas, suscripciones, planes y más

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el mayor evento futbolístico. Para seguirlo al detalle, Fubo ofrece una de las mejores plataformas de streaming deportivo. Ya sea en 4K en tu salón o en móvil mientras te desplazas, Fubo reúne todos los canales en un solo lugar.

GOAL te explica cómo ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Fubo: planes de precios, descuentos, periodo de prueba y configuración del dispositivo, para que no te pierdas ni un gol.

Próximos partidos de la Copa del Mundo en la programación televisiva





¿Qué planes de Fubo incluyen la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En Estados Unidos, FOX y FS1 transmiten en inglés los 104 partidos, y Telemundo y Universo lo hacen en español. Asegúrate de elegir un plan que incluya estas cuatro cadenas para no perderte ningún encuentro.





Fubo ofrece planes de suscripción personalizados para todo presupuesto y preferencia lingüística:

Plan Precio promocional (primer mes) Precio estándar Cobertura de la Copa del Mundo Ideal para Fubo Latino 9,99 $/mes (primeros 2 meses) 14,99 $/mes Cobertura completa en español (Telemundo y Universo) Ideal para aficionados con presupuesto limitado que buscan retransmisiones en español. Fubo Sports™ y Noticias 45,99 $/mes 55,99 $/mes Solo partidos de la cadena FOX Cobertura básica en inglés Fubo Pro (TV en directo esencial) 48,99 $/mes 73,99 $/mes Los 104 partidos (FOX, FS1, Telemundo, Universo) Ideal para quienes prescinden del cable Fubo Ultra 53,99 $/mes 83,99 $/mes Los 104 partidos + transmisiones en 4K HDR Para puristas del deporte en alta fidelidad.

Ofertas, promociones y pruebas gratuitas actuales de Fubo

Al crear tu cuenta antes del torneo, accederás de inmediato a promociones y descuentos de temporada. Fubo los aplica automáticamente al finalizar la compra, sin necesidad de introducir un código promocional.

Prueba gratuita de 5 días: disponible para nuevos usuarios en todos los paquetes principales de TV en directo. Explora las funciones, los canales y la calidad de la transmisión sin compromiso.

Descuento de primer mes: ahorra entre 25 y 30 $ en Fubo Pro o Fubo Ultra, ideal para la fase de grupos.

Descuento por verificación con ID.me: personal militar, de primeros auxilios, funcionarios públicos y personas mayores ahorran 30 $en los dos primeros meses de Fubo Pro.









Cómo configurar Fubo para el Mundial

Crear tu cuenta e instalar la app en tus dispositivos toma menos de dos minutos:

Elige tu suscripción: Visita la página oficial de registro de Fubo, selecciona el plan de TV en directo que mejor se adapte a tu presupuesto (asegúrate de elegir «Ultra» para contenido en 4K) y activa tu prueba gratuita de 5 días. Descarga la aplicación: Fubo cuenta con apps optimizadas para casi cualquier dispositivo. Busca en tu App Store (Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV, televisores Samsung/LG o móviles iOS/Android ) e instala la app. Inicia sesión con tus credenciales y verifica tu código postal para desbloquear las emisoras locales de FOX y Telemundo.

¿Se puede ver el Mundial de 2026 gratis en Fubo?

Aunque Fubo es un servicio premium, los exsuscriptores de TV por cable pueden usar la prueba gratuita de 5 días para ver muchos partidos de alto nivel sin costo.

Si activas la prueba antes de la inauguración, verás gratis el partido México vs. Sudáfrica y el debut de Estados Unidos ante Paraguay.

💡 Consejo: todos los planes incluyen DVR en la nube ilimitado, así que puedes grabar partidos fuera de tu horario y verlos cuando quieras.



¿Puedo ver la Copa del Mundo en 4K en Fubo?

¡Sí! Fubo es una de las principales plataformas para ver deportes en directo con la máxima calidad. Con el paquete Fubo Ultra, accedes a canales 4K con las señales oficiales de los eventos. Con una pantalla 4K compatible y una buena conexión a Internet, disfrutarás del ambiente del estadio en tu salón, sin cortes ni retrasos.







