El Mundial en FOX: streaming, paquetes de TV, precios, pruebas gratuitas y más

La Copa Mundial de la FIFA 2026, en Norteamérica, será el torneo más grande de la historia. Con 48 selecciones y 104 partidos, se emitirán en directo desde el 11 de junio hasta la final del 19 de julio de 2026. Para no perderse ni un gol de estas 340 horas de fútbol, es clave saber moverse entre las opciones de streaming.

En Estados Unidos, FOX emitirá 70 partidos y FS1, 34. Puedes elegir entre servicios de streaming deportivo como Fubo o plataformas gratuitas como FOX One y Tubi; configurar tu centro de visionado es muy sencillo.

A continuación, GOAL te explica con detalle cómo ver los partidos restantes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, analizando los últimos planes de precios, los periodos de prueba gratuita, las ofertas disponibles durante el torneo y los requisitos de 4K nativo.





Próximos partidos del Mundial en la programación televisiva





Opciones y planes de suscripción a Fubo

Fubo ofrece un centro deportivo premium que reúne todos los canales que transmiten la Copa del Mundo en inglés y español. Además, es el único proveedor con una vista multivisión de cuatro partidos personalizable, ideal para la última jornada de la fase de grupos.





Fubo ofrece planes de suscripción a medida que se adaptan a cualquier presupuesto o preferencia lingüística:

Plan Precio promocional (primer mes) Precio estándar Cobertura del Mundial Ideal para Fubo Latino 9,99 $/mes (primeros 2 meses) 14,99 $/mes Cobertura completa en español (Telemundo y Universo) Ideal para aficionados con presupuesto limitado que buscan retransmisiones en español. Fubo Sports™ y noticias 45,99 $ al mes 55,99 $ al mes Solo partidos de la cadena FOX Cobertura básica en inglés Fubo Pro (TV en directo esencial) 48,99 $/mes 73,99 $ al mes Los 104 partidos (FOX, FS1, Telemundo, Universo) Ideal para quienes prescinden del cable en HD Fubo Ultra 53,99 $/mes 83,99 $ al mes Los 104 partidos + retransmisiones en 4K HDR Para puristas del deporte en alta fidelidad.

Suscripciones a FOX World Cup y planes independientes.

No necesitas un decodificador de cable para ver el torneo. FOX ahora emite por apps y por señal abierta:

Antena de emisión en abierto (OTA): con una antena digital básica recibes gratis los 70 partidos de la cadena principal de FOX, incluida la final en el MetLife Stadium y todos los encuentros de la fase de grupos de la selección masculina de EE. UU.

Suscripción a FOX One Premium (entre 5,99 y 7,99 USD al mes): disponible en plataformas como Roku, ofrece todos los partidos en directo y bajo demanda, sin cable, con interfaz interactiva y repeticiones instantáneas.

Autenticación mediante tu proveedor de TV (gratis con tu suscripción de cable o streaming): Si ya tienes un servicio de TV en directo (como Fubo, YouTube TV, Hulu + Live TV o cable tradicional), descarga la app de FOX Sports o visita FOXSports.com, inicia sesión con tus datos y disfruta de todos los partidos sin coste adicional.









Ofertas, promociones y pruebas gratuitas actuales

Para ver todos los partidos sin afectar tu bolsillo, aprovecha estas promociones de verano:

Prueba gratuita de 5 días en Fubo: disponible para nuevos usuarios en todos los planes principales de TV en directo. Explora la oferta de canales y comprueba la calidad de la transmisión sin compromiso.

Descuento de 25–30 $ en el primer mes de Fubo Pro o Fubo Ultra, ideal para la fase de grupos.

Descuento Fubo con verificación ID.me: militares, emergencias, funcionarios y mayores ahorran 30 $ en los dos primeros meses de Fubo Pro.

Prueba gratuita de 3 días de FOX One: Los nuevos usuarios que descarguen la aplicación independiente pueden disfrutar de una prueba gratuita de 3 días. Es una opción ideal para probar las funciones personalizadas de datos superpuestos de la plataforma durante los partidos más destacados.

Retransmisión simultánea gratuita en 4K de Tubi: la plataforma gratuita de FOX financiada con publicidad emitirá en 4K los momentos clave de la inauguración del torneo sin necesidad de tarjeta de crédito ni suscripción.

11 de junio: México vs. Sudáfrica (inauguración). 12 de junio: EE . UU. vs. Paraguay (primer partido de la fase de grupos de la selección masculina de fútbol de EE. UU.)

Tubi FIFA World Cup™ FOX Hub: sección digital gratuita con resúmenes de partidos 24/7, highlights bajo demanda y análisis de estudio.

💡 Consejo de experto: Todos los planes de Fubo incluyen «DVR en la nube ilimitado». Si un partido fuera de tu zona se emite mientras trabajas o de noche, configúralo para grabarlo automáticamente y míralo cuando quieras en cualquier dispositivo.



Cómo ver el Mundial en 4K nativo

Ambas plataformas ofrecen retransmisión en 4K HDR nativo para los 104 partidos del torneo a través de FOX One, la app deFOX Sports y el paquete Fubo Ultra.

📺 Lista de verificación para la calidad 4K:

Para disfrutar del ambiente de los estadios en nítido 4K, asegúrate de que tu equipo cumple estos requisitos:

Un televisor 4K compatible.

Un dispositivo compatible (Apple TV 4K, Roku Ultra o Amazon Fire TV Stick 4K).

Conexión doméstica a Internet estable de al menos 25 Mbps .

Guía paso a paso para la configuración del dispositivo

El proceso completo toma menos de dos minutos en la mayoría de los dispositivos:

Selecciona y regístrate: Visita las páginas oficiales de registro de Fubo o FOX One desde tu ordenador o móvil, elige el plan que mejor se adapte a tu presupuesto y activa tu prueba gratuita. Abre la tienda de aplicaciones de tu dispositivo . Busca «Fubo» , «FOX One » o «FOX Sports » e instala la app. Inicia sesión con tus credenciales. En la app de FOX Sports, elige «Vincular proveedor» para usar tus datos de TV de pago o de Fubo. Marca el centro de la Copa del Mundo de la FIFA como favorito para recibir notificaciones sobre los partidos y accesos directos todo el verano.







