¿El Mundial, el motivo? El Manchester City recibe un duro golpe antes del inicio de la Premier League

El Manchester City recibió un duro golpe antes del comienzo de la nueva temporada, después de que su extremo belga Jérémy Doku sufriera una lesión en el gemelo durante la abultada derrota ante el Arsenal por tres goles a cero, en el partido de la Community Shield que se disputó el domingo en el estadio "Millennium" de Cardiff.

La baja de Doku para el inicio de la temporada 2026-2027 quedó confirmada, después de que el nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, se viera obligado a sustituirlo entre los dos tiempos del encuentro ante el Arsenal, tras mostrar signos de molestias físicas.

Doku había ofrecido una actuación discreta durante la primera mitad, antes de que el cuerpo técnico decidiera reemplazarlo por Jack Grealish al comienzo de la segunda parte del partido.

Según el diario belga "Nieuwsblad", la lesión del extremo de 22 años podría mantenerlo alejado de los terrenos de juego durante "varias semanas", en un nuevo golpe para los planes ofensivos del Manchester City de cara al arranque de la temporada.

Un Mundial exigente que preocupa al City

El estado físico de Doku genera inquietud entre los responsables del Manchester City, ante la creencia de que su lesión actual podría estar relacionada con el gran esfuerzo que realizó durante su participación con la selección de Bélgica en el Mundial 2026.

El extremo del Manchester City vivió un periodo difícil durante el torneo que se disputó en Norteamérica, después de sufrir problemas de salud y físicos que afectaron a su disponibilidad.

Tras el empate de Bélgica ante Egipto por 1-1 en la fase de grupos, Doku sufrió una infección vírica aguda que obligó a trasladarlo de urgencia a un hospital de la ciudad de Seattle, donde recibió un tratamiento con cortisona por vía oral.

El tratamiento figuraba dentro de la lista de sustancias prohibidas, pero el jugador obtuvo una autorización de la Federación Internacional de Fútbol "FIFA" antes de someterse a él.

Doku también se ausentó del duelo ante Irán, que terminó con empate sin goles, después de regresar a Inglaterra para asistir al parto de su esposa y al nacimiento de su hijo "Prayce".

El sufrimiento del jugador no se detuvo ahí, ya que también sufrió una lesión en el tobillo durante el Mundial, que terminó con la eliminación de Bélgica ante España en cuartos de final tras la derrota por 1-2.

Baja en el estreno de la Premier League

Debido a todas estas circunstancias, Doku no pudo prepararse de la forma ideal al regresar a los entrenamientos del Manchester City, algo que se ha reflejado en su nivel físico y su ritmo durante el último periodo.

El extremo belga quedará fuera de los planes de Maresca en el partido inaugural del Manchester City en la Premier League, cuando reciba al Bournemouth el próximo domingo en el estadio "Etihad".

El club confía en que el periodo de descanso y tratamiento ayude a Doku a recuperar por completo su forma física y a volver a su nivel habitual durante los próximos meses, sobre todo teniendo en cuenta que el jugador, desde su regreso del Mundial, parecía necesitar más tiempo para recuperar su plenitud.