El Mundial devuelve al temible Vinícius... y el Real Madrid observa desde la distancia

Vinícius Júnior muestra un gran nivel físico y técnico tras brillar en la Copa del Mundo 2026 con Brasil.

SegúnMarca, el delantero mostró una versión muy superior a la de sus dos últimas temporadas en el Real Madrid: más rápido, seguro y decisivo, y se erigió en el mejor jugador de la selección de Carlo Ancelotti en el torneo.

Los elogios llegaron tras su actuación frente a Haití, donde participó en tres goles: provocó el primero, asistió en el segundo y marcó el tercero, confirmando que ha recuperado su mejor nivel en el momento ideal.

El informe añade que llegó al torneo en su mejor momento, algo que él reconoció: «Estoy en mi mejor momento físico, técnico y mental».

La presencia de Carlo Ancelotti en el banquillo brasileño ha sido clave: le ha dado la libertad y confianza que a menudo le faltaron en el Real Madrid.

Para Marca, es el eje ofensivo de Brasil, sobre todo con la ausencia de Raphinha, pues alrededor de él gira el juego de la “Seleção”, creando ocasiones y marcando goles.

Además, el informe resalta su capacidad para adaptarse a distintos roles: frente a Haití jugó en la línea de ataque, entre los defensas y no en su habitual banda izquierda, y aún así marcó.

Sus números lo avalan: ha participado en 9 de los 12 goles de Brasil en los Mundiales 2022 y 2026, marca que ningún brasileño había alcanzado en sus dos primeras Copas.

Además, con dos goles ya en esta Copa, lucha por la Bota de Oro y ha sido elegido dos veces mejor jugador del partido.

Para cerrar, «Marca» añade que el Real Madrid vigila su brillante rendimiento, pues las negociaciones de renovación se han aplazado hasta después del Mundial: cada gran partido de la estrella brasileña refuerza su peso en el club y su valor en futuras conversaciones.

Para cerrar, el diario recordó que, pese a las dudas sobre su brillo, el jugador sigue siendo decisivo cuando tiene confianza y libertad.

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