El Mundial de Clubes asesta el golpe de gracia a Infantino

Aleksander Ceferin, presidente de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), y Nasser Al-Khelaifi, presidente de la Asociación de Clubes Europeos, celebran una esperada reunión en la ciudad de Salzburgo en medio de una creciente tensión entre sus organizaciones y la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), y en concreto contra su presidente, Gianni Infantino.

Según la cadena "talkSPORT", la principal causa de esta tensión reside en la posibilidad de que los clubes europeos se retiren del Mundial de Clubes 2029, tras la decisión adoptada por la UEFA respecto a las selecciones nacionales en relación con el Mundial.

En este mismo sentido, el diario español "As" señaló que hasta ahora no existe ningún acuerdo entre la Asociación de Clubes Europeos y la Federación Internacional para la celebración del Mundial de Clubes 2029, lo que hace que hablar de un boicot al torneo sea algo impreciso en estos momentos.

Apuntó que lo que sí es seguro es que la Asociación de Clubes Europeos, que representa a 850 clubes de los más importantes del fútbol europeo, mostró hace unos días una unanimidad total en el apoyo a la posición general de la UEFA contra la FIFA.

El mismo diario supo además que numerosos clubes mantienen intensas consultas con la Asociación debido a que la FIFA no ha abonado hasta ahora los pagos directos correspondientes a la edición de 2025 del Mundial de Clubes.

El estado de convulsión en el panorama futbolístico mundial continúa en el marco de una guerra abierta, tras el paso no calculado que dio Gianni Infantino al vender el 20% de los derechos comerciales del Mundial y de otros torneos de la FIFA a fondos de inversión vinculados a Donald Trump.

Europa, liderada por la UEFA, emergió como el principal adversario de este movimiento y, en colaboración con la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol, logró finalmente obligar a Infantino a dar marcha atrás.

La UEFA busca actualmente asegurarse de que este desliz le cueste al presidente de la FIFA, Infantino, junto con sus errores anteriores, la derrota en su reelección, prevista para el 18 de marzo en la ciudad de Rabat.

Ya han comenzado los movimientos para restarle votos, pues 5 federaciones miembro —Rumanía, Finlandia, Gales, Serbia e Inglaterra— confirmaron que no le votarán, mientras que otras federaciones lo anunciaron con anterioridad, como Alemania, y se da por seguro que países como Noruega se posicionarán contra el actual presidente.

La pérdida del apoyo de los clubes europeos, junto con el de las selecciones nacionales, supone otro duro golpe para Infantino, lo que convierte la esperada reunión entre los altos responsables de la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos en algo sumamente decisivo.