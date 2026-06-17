El Mundial de 2026 brinda a la República Democrática del Congo la oportunidad de superar a Egipto

Dos selecciones africanas y una caribeña regresan al Mundial tras 52 años ausentes, la ausencia más larga entre dos participaciones, según el portal francés Stats Foot.

Según la red francesa «Stats Foot», se trata de los dos periodos más largos sin participar en la historia del torneo.

La República Democrática del Congo (antes Zaire) y Haití comparten el récord: no jugaban desde 1974 y vuelven tras 52 años.

Gales lidera la lista con 64 años de espera, pues regresó en 2022 tras su única participación en 1958. Noruega y Egipto les siguen con 56 años de ausencia: la primera faltó de 1938 a 1994 y la segunda de 1934 a 1990.

Estas cifras muestran la dureza de la clasificación y la determinación de estas selecciones para volver a escribir su historia en la Copa del Mundo.