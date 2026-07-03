El Mundial calienta el mercado de fichajes: desde Maignan hasta Pulisic, las grandes estrellas de la Serie A que podrían cambiar de equipo

El Mundial calienta el mercado de fichajes: desde Maignan (2,25) hasta Pulisic (2,00), estrellas de la Serie A que podrían cambiar de equipo. El torneo es el escaparate ideal para que los jugadores se den a conocer, se consoliden o cambien su carrera a través de traspasos. Varios protagonistas de la Serie A podrían vivirlo.





Mike Maignan acaba de renovar con el Milan, pero sus actuaciones con Francia, como la parada de un penalti a Strand Larsen, podrían atraer a grandes clubes. Las casas de apuestas ofrecen una cuota de 2,25 en Sisal y 2,50 en Planetwin365 para su salida. En el mismo Milan, Christian Pulisic podría volver a Estados Unidos tras el Mundial: su salida se paga a 2,00. En Canadá, Jonathan David ha marcado tres goles en cuatro partidos y podría dejar la Juventus; su salida se cotiza a 1,85. El exdelantero del Lille aún no ha convencido a Luciano Spalletti, y las cuotas reflejan dudas a 1,85. En el otro bando de Turín, Nikola Vlasic brilla con Croacia tras marcar el gol decisivo ante Ghana. Tras tres años con la camiseta granate, su salida se paga a 2,75. También suena su compatriota Martin Baturina, estrella del Como de Cesc Fábregas, recién eliminado de la Champions. El cambio de equipo se cotiza a 2,75 veces la apuesta.



