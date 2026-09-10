El motor del nuevo proyecto de Mourinho: el Real Madrid prepara "la gran recompensa" para Bellingham

El Real Madrid no esperó demasiado para recompensar a su gran estrella de esta temporada, ya que la directiva del club merengue decidió abrir el expediente de la renovación del contrato del inglés Jude Bellingham, en un movimiento anticipado para asegurar su futuro y cerrar el paso a cualquier intento de tentarlo, tras la gran explosión que está protagonizando bajo la dirección de José Mourinho.

Cifras que obligan a la directiva a actuar

La decisión de la directiva madridista llegó como una reacción natural al fulgurante arranque de Bellingham en LaLiga, donde ha marcado dos goles y ha dado tres asistencias en solo 4 partidos, confirmando así que es el motor principal del nuevo proyecto de Mourinho en el Bernabéu.

Y a pesar de que el contrato actual de la estrella inglesa se extiende hasta el verano de 2029, la directiva considera que lo que ofrece el jugador merece un nuevo reconocimiento económico acorde a su condición de uno de los líderes del equipo.

Según reveló el fiable periodista Ramón Álvarez, los responsables del Real Madrid ya han iniciado sus contactos con el entorno del jugador para aumentar su salario anual y ampliar su contrato por años adicionales, en el marco de la política del club de asegurar a sus grandes estrellas, la misma política que llevó recientemente a la renovación del contrato del brasileño Vinícius Júnior tras una larga polémica sobre su futuro.

El fichaje de 127 millones demuestra su éxito

Bellingham, de 22 años, se incorporó al Real Madrid en el verano de 2023 procedente del Borussia Dortmund alemán en un fichaje colosal cuyo valor alcanzó los 127 millones de euros, pero pronto demostró que cada euro pagado por él fue una inversión exitosa.

Desde que viste la camiseta blanca, el centrocampista internacional ha disputado 145 partidos, en los que ha marcado 48 goles y ha dado 36 asistencias a sus compañeros, con cifras poco habituales para un jugador de su posición.

Y su impacto no fue solo numérico, sino que fue decisivo en la conquista de los títulos más importantes del equipo, ya que contribuyó de forma directa a la consecución del título de la Liga de Campeones de Europa en la temporada 2023-2024, la Supercopa de Europa y el título de la Liga española, pasando de ser un simple fichaje prometedor a uno de los iconos de la nueva generación en el Santiago Bernabéu.

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Y la directiva de Florentino Pérez busca, a través de este paso, enviar un mensaje claro: Bellingham no está en venta, sino que es la piedra angular del futuro del Real Madrid con Mourinho.