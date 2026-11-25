Compartir Sigue a GOAL en Google

Los cuatro goles no bastaron para contentar a Hansi Flick. Aunque el Barcelona logró una amplia victoria por 4-1 ante el Sabah en Bakú, el técnico alemán no lo celebró como todos los demás, sino que estalló de rabia en un momento concreto que reveló el grado de perfección que exige a su equipo y que no tolera ninguna relajación, ni siquiera durante un segundo.

Anuncios

Con el Barcelona ganando por 4-0 y el partido aparentemente sentenciado, el conjunto azerí logró recortar distancias por medio de Mickels en el minuto 63, un gol que Flick no aceptó en absoluto y que le provocó un gran malestar.

Las cámaras captaron el momento en que el equipo local marcó y la reacción airada de Flick: el técnico alemán pateó con fuerza un balón que tenía cerca y, acto seguido, se quitó la chaqueta, una escena que sorprendió a todos, sobre todo porque la temperatura en Bakú era inferior a 10 grados centígrados, unas condiciones que no invitan en absoluto a quitarse capas de ropa.

Este gesto no fue un simple arrebato pasajero, sino una clara expresión de la filosofía de Flick, que solo se conforma con la perfección y no acepta que su equipo encaje ningún gol, aunque vaya ganando por cuatro y aunque el partido esté prácticamente terminado.

«Podemos hacerlo mejor, pero estoy contento», declaró Flick ante los medios tras el encuentro, que dejó al Barcelona en la cuarta posición con 12 puntos.

Anuncios Anuncios

Con estas breves palabras, el técnico alemán resumió su estado de ánimo: está contento con los tres puntos y con la amplia victoria, pero al mismo tiempo siente que su equipo podía haber ofrecido un rendimiento mejor, sobre todo en el plano defensivo, y haber mantenido la portería a cero hasta el final.

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

El enfado de Flick se explica por su constante preocupación por la diferencia de goles en la Liga de Campeones, que puede resultar decisiva para determinar las posiciones de clasificación al término de la fase de grupos. Por eso, cada gol que encaja el Barcelona supone para él una gran pérdida, aunque el equipo vaya ganando por cuatro goles.

No es la primera vez esta temporada que el Barcelona no consigue mantener la portería a cero en Europa: después de encajar un gol ante el Feyenoord y el Galatasaray, y cuatro ante el París Saint-Germain, volvió a fallar en su intento de dejar la portería a cero ante el Sabah, a diferencia de su actuación frente al Aston Villa, en la que sí logró mantener su portería imbatida.

Anuncios

Esto molesta mucho a Flick, porque sabe que los grandes torneos se deciden por pequeños detalles y que mantener la portería a cero es la base de cualquier equipo que quiera llegar lejos en la Champions.

Aun así, la airada reacción de Flick encierra un mensaje positivo para la afición del Barcelona. Confirma que el técnico alemán no afronta los partidos pensando solo en el resultado, sino que exige a sus jugadores concentración hasta el pitido final y que no se relajen en ningún momento, por cómodo que sea el marcador.

Anuncios

Además, esta imagen revela la verdadera personalidad de Flick, un entrenador que vive el partido con todos sus sentidos, que reacciona ante cada balón y que se siente plenamente responsable de cada gol que encaja su equipo, como si él mismo se lo hubiera marcado en propia puerta.

Con esta victoria, el Barcelona prosiguió con paso firme su andadura en la Liga de Campeones, pero Flick se marchó de Bakú sabiendo que queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en el plano defensivo, para volver a sumar victorias con la portería a cero, el objetivo que perseguirá en los próximos partidos.