Parece que la relación entre el Fulham y el Real Madrid podría convertirse en una de las historias más destacadas del mercado de fichajes veraniego, después de que el entrenador Álvaro Arbeloa incluyera a un tercer jugador del conjunto blanco en su lista de intereses. Se trata del joven Thiago Pitarch, quien a su vez desea reencontrarse con su antiguo entrenador y sumarse a su proyecto en la Premier League.

El interés del Fulham por hacerse con Pitarch llega tras cerrar los fichajes de Gonzalo García y César Palacios, en un acuerdo por el que el Real Madrid recibe 50 millones de euros a cambio de la venta del 70% de los derechos de ambos jugadores ofensivos.

El club inglés no se ha conformado con este dúo, ya que continúa siguiendo los talentos que hay en Valdebebas, y considera al centrocampista de raíces marroquíes como su siguiente objetivo para reforzar sus filas, según el diario español "Marca".

La operación por Pitarch se encuentra aún en sus primeras fases, ya que el Fulham trabaja actualmente en reforzar el centro del campo a través de más de una opción, entre ellas Shea Charles, jugador del Southampton, cuyo club pide unos 30 millones de euros por su traspaso, en medio del interés de otros clubes por sus servicios.

Además, la lesión de Pitarch, quien actualmente se recupera de un problema en la rodilla izquierda que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varias semanas, le concede al Fulham un mayor margen para gestionar las negociaciones con calma y sin prisas.

A pesar de ello, el club inglés cuenta con una ventaja importante que reside en el visto bueno del jugador al traspaso, pues Pitarch recibe con agrado la idea de volver a trabajar bajo la dirección de Arbeloa y vivir la experiencia inglesa junto a sus antiguos compañeros Gonzalo y Palacios.

En el último periodo se han producido contactos iniciales entre el representante del jugador y el Fulham, ya que el club es consciente de que el deseo del futbolista puede facilitar el cierre del fichaje.

Lee también:

La nueva apuesta de Mourinho: ¿quién es Carlos Espí, el sorprendente fichaje del Real Madrid?

Un futuro incierto tras la llegada de Mourinho

La situación de Pitarch dentro del Real Madrid cambió tras la marcha de Arbeloa, que era uno de los principales valedores de su trayectoria, pues el jugador se preparaba para trabajar bajo la dirección de José Mourinho durante la pretemporada. Sin embargo, la intención del conjunto blanco pasa por mantenerlo en las filas del Castilla.

Actualmente no existe un plan claro para su ascenso al primer equipo, a pesar del fuerte cierre de temporada que ofreció el curso pasado, después de convertirse en jugador titular en los últimos meses de competición, superando en la pugna a nombres como Eduardo Camavinga y Dani Ceballos.

Pitarch disputó 16 partidos con el Real Madrid en LaLiga y en la Liga de Campeones, y formó parte del once titular en numerosos enfrentamientos importantes, entre ellos los dos partidos de eliminatoria ante el Manchester City y el encuentro de ida frente al Bayern Múnich.

Ante la falta de claridad sobre su papel con el primer equipo bajo la dirección de Mourinho, el jugador ve con buenos ojos la idea de trasladarse al Fulham, donde podría encontrar una mayor oportunidad para reivindicarse en el ambiente de la Premier League, uno de los mayores escenarios del fútbol mundial.

El descubrimiento más destacado de Arbeloa en la academia del Real Madrid

Pitarch es uno de los descubrimientos más destacados de Arbeloa durante su etapa en la academia del Real Madrid, después de que el entrenador lograra impulsarlo hacia el primer equipo en un breve periodo de tiempo, hasta situar su valor de mercado actual en unos 20 millones de euros.

El camino de Pitarch junto a Arbeloa comenzó el 18 de enero de 2025, cuando el entrenador le dio la oportunidad de debutar con el equipo juvenil "Juvenil A", antes de que el hecho se repitiera el 14 de septiembre de ese mismo año, cuando participó por primera vez de manera oficial con el Castilla.

El 17 de febrero de 2026 llegó la aparición más destacada, después de que Arbeloa también le concediera su primera participación oficial con el primer equipo del Real Madrid, convirtiéndose así en el jugador con tres debuts excepcionales bajo la dirección del mismo entrenador en un periodo que no superó un solo año.

Y ahora, su posible traspaso al Fulham podría representar el nuevo capítulo en la relación entre Arbeloa y Pitarch, después de que el entrenador tuviera el papel más relevante en el ascenso del jugador dentro del proyecto del Real Madrid.