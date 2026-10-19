La imagen que protagonizaron el turco Arda Güler, jugador del Real Madrid, y Pedri, jugador del Sevilla, generó una gran polémica durante el enfrentamiento entre ambos equipos en el estadio Santiago Bernabéu, después de que algunos reclamaran la expulsión del jugador del conjunto blanco en el minuto 24 de la primera parte, a raíz de una jugada que no contó con la intervención del videoarbitraje "VAR".

Según el diario catalán "Mundo Deportivo", la presencia de 26 cámaras en el estadio Santiago Bernabéu no fue suficiente para ofrecer una imagen clara que resolviera la jugada de Güler, ya que la sala del videoarbitraje no dispuso de imágenes que demostraran de forma concluyente que el jugador hubiera cometido una infracción merecedora de expulsión, lo que explica que el árbitro de campo Mateo Busquets Ferrer no fuera llamado a revisar la jugada a través de la pantalla.

El diario aclaró que Guillermo Cuadra Fernández, árbitro del videoarbitraje durante el partido, no intervino al no existir una prueba clara de la comisión de una infracción que exigiera la revisión de la decisión, de acuerdo con el protocolo del videoarbitraje aprobado por la Federación Internacional de Fútbol "FIFA", que requiere la existencia de un error claro y manifiesto para la intervención de la tecnología.

Esto se debe a que el videoarbitraje en la liga española depende de las imágenes que proporciona la retransmisión televisiva oficial, producida por la patronal "LaLiga" y utilizada por las cadenas "Movistar" y "DAZN" en la emisión de los partidos.

Por lo tanto, la presencia de un gran número de cámaras dentro del estadio no significa necesariamente que todos los ángulos de grabación estén disponibles para los árbitros del vídeo, ni que las imágenes registradas aporten una prueba concluyente en cada jugada.

Los partidos del Real Madrid y del Barcelona reciben la mayor cobertura televisiva, especialmente los enfrentamientos del Clásico y el derbi de Madrid, pero eso no garantiza la disponibilidad de imágenes claras para todos los casos polémicos, según la explicación recogida por el diario catalán.