El ministro Van Weel interviene: los partidos de fútbol quedarán suspendidos definitivamente mucho más rápido a partir de ahora

Los partidos de fútbol en Países Bajos serán suspendidos a partir de ahora de manera inmediata y definitiva cuando los aficionados lancen o disparen fuegos artificiales al campo o hacia otras gradas. El órgano rector de la competición ha incluido esa medida en el protocolo, según informa el Ministerio de Justicia y Seguridad tras mantener consultas, entre otros, con la KNVB y la policía.

Con ello, las normas en torno a los incidentes con fuegos artificiales se endurecen de forma considerable. Mientras que antes los partidos todavía podían interrumpirse temporalmente y reanudarse más tarde, en ese tipo de situaciones eso dejará de ocurrir a partir de ahora.

«Ya no se detiene, ya no se sigue valorando, no: se suspende. Todo el mundo a casa», declaró el ministro de Justicia, David van Weel, al término del Consejo de Ministros. El político del VVD quiere que para los aficionados quede mucho más claro y sea más previsible qué consecuencias tiene la mala conducta en los estadios.

Según Van Weel, además debe evitarse que surja discusión sobre la aplicación de las normas. «Para que se sepa: la intimidación o la amenaza no te van a sacar de esta. Esto es simplemente lo que es».

La nueva medida también debe garantizar que los alcaldes o directores de clubes a título individual ya no puedan influir en la decisión de reanudar finalmente un partido tras un incidente de este tipo. Cuando se lancen o disparen fuegos artificiales al campo o hacia otras gradas, la suspensión definitiva será, por tanto, inmediata.

Mientras tanto, la KNVB trabaja en «medidas adicionales contra los fuegos artificiales en los estadios». Por el momento, la federación no aclara en qué consistirán exactamente esas medidas, mientras que las organizaciones implicadas también estudian qué «posibilidades tecnológicas» pueden emplearse contra la mala conducta en torno a los partidos.

El mes pasado todavía se vivieron momentos de gran tensión durante el partido entre SC Cambuur y Feyenoord. Ese encuentro fue interrumpido después de que hooligans del Feyenoord encendieran gran cantidad de fuegos artificiales, lo que dejó a siete aficionados del Cambuur heridos, pero el partido finalmente no fue suspendido de manera definitiva.

El pasado fin de semana sí salió mal en el FC Utrecht-Go Ahead Eagles. Ese partido fue suspendido definitivamente después de que aficionados del equipo local arrojaran primero fuegos artificiales al campo y, tras la reanudación, volvieran a caer objetos sobre el terreno de juego, esta vez vasos.