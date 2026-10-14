El ministro de Deportes de Kuwait: La Supercopa de Arabia Saudí es un gran desafío para nuestras capacidades

Tarek al Jalahma, ministro de Deportes de Kuwait, calificó la organización de la Supercopa de Arabia Saudí en Kuwait como un gran desafío, dada la participación de una élite de estrellas del fútbol mundial, y aseguró que su país aspira a ofrecer una edición acorde con el prestigio del torneo y su valor popular.

Al margen del sorteo de la competición, celebrado en Kuwait el miércoles, Al Jalahma señaló que el evento representa una oportunidad para destacar la capacidad de su país de albergar grandes competiciones deportivas, e indicó que la magnitud del desafío está también ligada a los recursos necesarios para que el torneo sea un éxito y a la cooperación entre los sectores público y privado.

En declaraciones a Asharq Al Awsat, dijo: "Hoy hablamos de las estrellas que hay en la Supercopa de Arabia Saudí, y son estrellas mundiales, y eso es sin duda un gran desafío para nosotros, un desafío para nuestros recursos y para la colaboración entre los sectores público y privado".

El ministro kuwaití situó el refuerzo de la cooperación entre ambos sectores entre las prioridades de su país para ampliar el alcance de la organización de eventos deportivos en el futuro, y aclaró que esta orientación no se limita al fútbol, sino que abarca distintas disciplinas deportivas.

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Y añadió: "Estamos impulsando el refuerzo de la colaboración entre los sectores público y privado para albergar este tipo de eventos en el futuro, no solo a nivel del fútbol, sino en distintos deportes".

Al Jalahma insistió en que la coordinación y la suma de esfuerzos son la base del éxito, y expresó su confianza en que el torneo salga adelante con la imagen que corresponde a su prestigio. Y continuó: "El éxito necesita unión y cooperación entre el sector privado y el público, y Dios mediante la organización estará a la altura del evento y del valor que tiene la Supercopa de Arabia Saudí".

El torneo se disputará en Kuwait del 19 al 23 de diciembre próximo, con la participación de Al Ahli, Al Qadsiah, Al Nassr y Al Khaleej.

El sorteo emparejó a Al Ahli con Al Qadsiah en la primera semifinal, mientras que Al Nassr se medirá a Al Khaleej en la segunda semifinal.

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