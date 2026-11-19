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El mercado de fichajes del Milan se centra en el ataque, donde el brasileño Endrick , del Real Madrid, es la opción preferida por delante del italogermano Nicolò Tresoldi , del Brujas.

Pero los dirigentes del Milan no pierden de vista ninguna posición: en defensa, el primer nombre de su lista es el del portugués Gonçalo Inacio, del Sporting de Lisboa, mientras que en el centro del campo reaparece una figura de primer nivel.

El Quotidiano Nazionale escribe que el Milan va a por Scott McTominay.

El centrocampista escocés tiene contrato hasta junio de 2028 con el Napoli, que le paga un salario de 3 millones de euros netos al año.

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Una cifra que habría que aumentar considerablemente en caso de ampliación, pero las conversaciones entre las partes sobre una posible renovación se han frenado bruscamente en las últimas semanas.

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También porque el futbolista teme que el club presidido por Aurelio De Laurentiis no tenga ambiciones acordes con las suyas.

Nacido en 1996, McTominay llegó procedente del Manchester United por 30,5 millones de euros en el mercado de verano de 2024.

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Desde entonces ha disputado 91 partidos con el Napoli, en los que ha marcado 32 goles y repartido 10 asistencias, además de conquistar un Scudetto y una Supercopa de Italia.

El pasado 8 de septiembre, Scott McTominay fue operado del corazón en el Spire Manchester Hospital para tratar una leve arritmia cardíaca benigna. La ablación cardíaca fue un éxito y, tras un periodo de descanso y un tratamiento, el futbolista recibió de nuevo la autorización médica para competir en octubre. Volvió así a estar a disposición del entrenador Massimiliano Allegri después de perderse 3 partidos de la Serie A (contra el Inter, el Bolonia y la Fiorentina) y uno de la Champions League frente al Arsenal. Además de 4 encuentros con Escocia en la Nations League ante Eslovenia, Suiza, Macedonia del Norte y Eslovenia.

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El Milan está listo para entrar en la puja por McTominay, que formaría una pareja de interiores de ensueño con Adrien Rabiot.

De hecho, el francés está a punto de asegurar su continuidad con un nuevo contrato. Su acuerdo actual, de 3,5 millones de euros netos al año hasta junio de 2028 (con opción de renovación por un año), se ampliará otras dos temporadas, hasta 2030, con un aumento salarial hasta los 5 millones de euros netos al año más primas.

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Con dos «purasangres» así en el motor, el Milan podría prolongar aún más la carrera de otro as del centro del campo: el croata Luka Modric, que tiene 41 años y como si nada.

Volviendo al Napoli, otro gran centrocampista podría marcharse ya en enero: Kevin De Bruyne.

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La Gazzetta dello Sport escribe que, tras rechazar una primera oferta de 2 millones de euros del PSV Eindhoven, el club presidido por Aurelio De Laurentiis pediría 7 millones de euros por su traspaso en el próximo mercado de invierno.