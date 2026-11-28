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El muro levantado por José Mourinho no desanima a Gerry Cardinale, que trabaja para llevar a Endrick al Milan ya en el mercado de invierno o, si no, de cara a la próxima temporada.

El entrenador portugués del Real Madrid insiste en que, si de él dependiera, no dejaría salir a ningún futbolista con la temporada en marcha, y menos aún al joven delantero brasileño nacido en 2006.

Llegó procedente del Palmeiras por 47,5 millones de euros con un contrato hasta junio de 2030 en el mercado de verano de 2024.

Desde entonces ha marcado 8 goles y ha dado 2 asistencias en 48 partidos, con una etapa cedido en el Lyon, donde disputó 21 encuentros, marcó 8 goles y dio otras tantas asistencias entre enero y junio de este año. Actualmente, el futbolista, que encabeza la lista de deseos del Milan y también la de la Roma, está de baja por una lesión muscular.

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La agencia que representa a Endrick es la misma que la de su compatriota Vinicius: Roc Nation Sports.

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La Gazzetta dello Sport escribe que sus futuros están estrechamente ligados: una salida de Vinicius reduciría a cero, o casi, las posibilidades de que Endrick se marchase.

En este sentido, la buena noticia para el Milan es que Vinicius no parece tener ninguna intención de irse en enero, respaldado por un contrato ampliado el pasado agosto hasta 2032 y un sueldo aumentado a más de 20 millones de euros netos al año. Eso pese a los rumores sobre el interés del Paris Saint-Germain, que afronta las lesiones de Doué y Kvaratskhelia.

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Está prevista una reunión entre los dirigentes del club presidido por Florentino Perez y los agentes de Endrick, que mantienen una excelente relación con la propiedad del Milan.

Esta está dispuesta a garantizarle un papel protagonista dentro y fuera del campo con una importante inversión de 60 millones de euros más bonus, incluso si deja al Real Madrid un derecho de recompra como en el caso de Nico Paz en el Como.

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En Roc Nation Sports saben que será difícil que sus dos representados puedan seguir en Valdebebas después de enero. Cuando Rodrygo regrese, como muy tarde a principios de 2027, de la grave lesión de rodilla sufrida a principios de marzo, habrá aún más jugadores en ataque. Hasta ahora, Endrick apenas ha disputado 160 minutos con el Real Madrid, frente a los 248 que jugó en seis partidos con la selección brasileña entre septiembre y noviembre. Con Mbappé, Vinicius, Diomande, Arda Guler, Brahim Diaz, Espí y Bellingham en la plantilla, además de Rodrygo, cada vez es más difícil encontrar sitio.