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El ataque del Milan sufrirá, inevitablemente, una pequeña revolución durante el mercado de enero. La apuesta por Goncalo Ramos está dando resultados solo hasta cierto punto: el delantero portugués ayuda mucho a sus compañeros a rendir al máximo, pero su cifra de goles sigue siendo demasiado baja para las expectativas de principios de temporada.

De ahí, también por las dificultades de Francesco Camarda, la necesidad de incorporar un refuerzo que pueda alternarse con el exjugador del PSG o jugar a su lado. El sueño, reconocido también por el propietario Gerry Cardinale, es Endrick, del Real Madrid, pero, según informa Matteo Moretto, el futuro nuevo director deportivo Krosche ha empezado a valorar alternativas, y el nombre de Arnaud Kalimuendo vuelve a sonar.

UN NOMBRE QUE VUELVE A SONAR: El Milan ya se había fijado en Kalimuendo varias temporadas atrás, cuando el francés de origen congoleño pasó del PSG al Rennes, club en el que despuntó. La operación no llegó a concretarse, entre otras cosas porque el Nottingham Forest se lanzó a por el delantero nacido en 2002 y lo fichó por unos 30 millones de euros en el año en que firmó 18 goles y cuatro asistencias en 34 partidos entre la Ligue 1 y la Copa de Francia.

NO BRILLA EN LA PREMIER LEAGUE: Su adaptación a la Premier League no ha sido la mejor. Pasó prácticamente en el banquillo la primera parte de la temporada pasada y solo marcó dos goles, ambos en los dos últimos partidos de la Europa League. Por eso se decidió cederlo en enero para que recuperase su nivel. Sin embargo, esta temporada ha vuelto a tener un inicio similar al del año anterior: apenas suma cinco apariciones y un total de 50 minutos disputados en la Premier League. Resulta inevitable pensar en una nueva salida en enero.

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KROSCHE LO CONOCE BIEN: Sin embargo, su cesión del pasado enero no fue a un equipo cualquiera. Kalimuendo llegó al Eintracht de Fráncfort, de la Bundesliga, donde recuperó por completo su nivel, volvió a ser titular tanto de delantero como de extremo por ambas bandas y contribuyó a mejorar la posición del club en la clasificación con seis goles y una asistencia en 19 partidos.



Y el directivo que decidió apostar por él el pasado enero fue precisamente Markus Krosche, que pronto se convertirá oficialmente en el nuevo director deportivo del Milan y que ya ha empezado a estudiar el mercado para completar la plantilla de Ruben Amorim.

SÍ A LA CESIÓN, GIMENEZ NO VUELVE: El Nottingham Forest podría volver a aceptar una cesión, quizá con una opción de compra ya fijada. Así, el Milan lograría reforzar el ataque sin restar protagonismo a Goncalo Ramos y sumaría otro jugador polivalente que también puede actuar en otras zonas del campo. La prioridad, por supuesto, sigue siendo Endrick, pero, si la misión de sus agentes en Madrid para solicitar su traspaso no tiene éxito, la alternativa de Kalimuendo podría cobrar fuerza.

Lo que sí está descartado es el regreso de Santiago Gimenez a Milán desde el Oporto. El Milan no tiene intención de interrumpir su cesión pese a que el impacto del mexicano a las órdenes de Francesco Farioli dista mucho de ser importante: el técnico prefiere tanto a Samu Agheowa como a André Silva, otro exjugador del Milan. Gimenez, que poco a poco va alcanzando una condición física óptima, tampoco piensa por ahora en volver a Milán, por orgullo. Pero, si la situación sigue así, podría ser él quien vuelva al mercado para buscar otro destino.