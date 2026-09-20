Milan logró una amplia victoria sobre su invitado Lecce (3-0), la noche del domingo, en la clausura de la quinta jornada de la Serie A, para regresar a la senda de los triunfos tras haber empatado en sus dos últimos partidos.

Milan impuso su dominio sobre el encuentro desde el inicio, ante un evidente retroceso del Lecce, que sufrió en la construcción de sus ataques y careció de soluciones ofensivas, mientras que los locales monopolizaron el balón con un porcentaje que alcanzó el 73%, y su portero Mike Maignan no afrontó ninguna amenaza real, limitándose a una única intervención durante todo el partido.

Christian Pulisic abrió el marcador para Milan en el minuto 14, después de aprovechar un pase interior preciso de Strahinja Pavlovic, logrando así anotar su primer gol de esta temporada.

Milan continuó imponiendo su ritmo tras el gol y mantuvo su superioridad hasta el minuto 61, cuando Adrien Rabiot añadió el segundo gol tras un intercambio de balón con Gonçalo Ramos, otorgando a su equipo una cómoda ventaja antes de que Diego Moreira sentenciara definitivamente el duelo.

Diego Moreira anotó el tercer gol en el minuto 73, con un magnífico disparo, para confirmar la superioridad de Milan y resolver el partido sin apenas sufrimiento.

El Lecce no logró generar un peligro real sobre la portería de Milan, salvo una ocasión en el minuto 65 en la que Pervis Estupiñán intervino en el momento oportuno y privó a los locales de una oportunidad que estuvo cerca de recortar la diferencia.

Con esta victoria, Milan mantuvo su registro sin derrotas en la Serie A esta temporada y elevó su cuenta a 11 puntos, ascendiendo al quinto puesto de la clasificación, recuperando parte de su confianza tras su derrota ante el Benfica por dos goles a cero en la Europa League a mitad de semana.