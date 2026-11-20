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El Milan ha puesto sus ojos en Virgil Van Dijk. Un interés real, confirmado también en Italia por la información de Sportitalia: el central del Liverpool y capitán de Holanda es un objetivo concreto para el verano de 2027, cuando podrían cambiar muchas cosas en el Milan, sobre todo en defensa.

Llegó a Anfield en enero de 2018 procedente del Southampton a cambio de 75 millones de libras, más de 80 millones de euros al cambio. El exjugador del Groningen y el Celtic es considerado un futbolista experimentado, capaz de dar un salto de calidad al equipo, sobre todo en términos de liderazgo, pero para verlo en el Milan deben darse varias circunstancias.

La primera es su salida del Liverpool, con el que ha disputado hasta ahora 386 partidos y ha marcado 36 goles entre todas las competiciones. Su situación contractual es bien conocida y genera un gran debate dentro y fuera del club: el contrato de van Dijk vence el 30 de junio de 2027 y está negociando su renovación. Por ahora, su deseo es quedarse en la ciudad de los Beatles: «En este momento me siento bien. Veremos qué pasa, no estoy en pánico. Quiero seguir haciendo lo que siempre he hecho», dijo el jugador nacido en Breda en 1991 desde la concentración de Holanda.

El Liverpool aún no ha tomado una decisión: las negociaciones continúan y se centran en la duración del nuevo acuerdo y el salario. Los Reds ofrecen una ampliación de un año, hasta 2028, con opción a otro más, y están dispuestos a poner sobre la mesa un salario muy inferior al actual, que ronda los 21 millones de libras brutas, más de 13 millones de euros netos al cambio.

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El antiguo referente del Southampton, según escriben en Inglaterra, pide un contrato hasta 2029 y no está dispuesto a rebajar demasiado su salario. El Milan, por ahora, observa. Ha trasladado su interés al entorno del jugador, pero conoce las prioridades del neerlandés. Si no llega a un acuerdo con el Liverpool, lo intentará y presentará una propuesta por escrito. Incluso a los 35 años (36 el próximo verano), van Dijk puede ser un punto fuerte del equipo. De ello están convencidos Cardinale, Ibrahimovic, quizá el mayor admirador del número 4 de los Reds, y Amorim.

Van Dijk no es la única opción para reforzar la defensa. En enero se intentará fichar a Gonçalo Inacio, central portugués del Sporting de Lisboa, que ha abierto la puerta a su traspaso: el precio de partida rondaría los 40 millones. Inacio tiene los mismos agentes que Amorim, y las relaciones con el Milan son excelentes y los contactos, bastante constantes.

Mientras tanto, el propio van Dijk habla así de su futuro en Sky Sport: «Si alguien dice o da a entender que ya sabe qué haré la próxima temporada, no es verdad, porque ni siquiera yo tengo idea todavía. Para mí, lo importante es que me siento bien y aún tengo muchos años de carrera por delante. Pase lo que pase, mi trayectoria aquí ha sido increíble. Siempre estaré agradecido al Liverpool; durante casi 10 años ha representado una gran parte de mi vida. Veremos si se renueva mi contrato; de lo contrario, me despediré en verano».