El Milan quiere fichar a Nicolò Tresoldi, delantero del Club Brujas, ante el interés de Gerry Cardinale, presidente del Rossonero, en incorporarlo, sobre todo porque es aficionado del conjunto lombardo, después de que marcara un triplete en la Liga de Campeones de Europa ante el Inter de Milán, campeón de la Serie A.

La cadena italiana "Calciomercato" reveló que Cardinale desea llevar al joven delantero al Milan, aprovechando su declarada simpatía por los colores rojo y negro, después de que anotara un triplete en la portería del Inter de Milán en el estadio de San Siro, durante el enfrentamiento entre ambos equipos en la Liga de Campeones de Europa el martes por la noche.

El interés del Milan en el jugador no comenzó recientemente, ya que la dirección del club sigue su evolución desde hace mucho tiempo y cuenta con numerosos informes sobre él.

Cardinale conoce bien el valor futbolístico del joven delantero y, por ello, pidió a los responsables del área de fichajes que siguieran la evolución del contacto con el entorno del jugador.

El presidente del grupo RedBird quiere mantenerse permanentemente informado sobre su futuro, como paso previo a moverse para incorporarlo durante el mercado de invierno o el próximo verano.

La situación actual

Cabe recordar que Tresoldi nació en 2004 y está vinculado por contrato con el Club Brujas hasta junio de 2029, después de que el club belga rechazara el pasado agosto una oferta de la Roma por un valor de 35 millones de euros.

Al mismo tiempo, el valor de mercado del delantero ha aumentado hasta más de 50 millones de euros, tras marcar 32 goles en 69 partidos con los clubes, además de anotar 16 goles en 27 encuentros con la selección de Alemania sub-21.

El interés por el jugador no se limita al Milan, ya que varios clubes compiten por su fichaje, entre ellos el Arsenal y el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Bayern de Múnich y el Tottenham, además del propio Inter de Milán.

Y tal como reconoció su padre Emanuele, exlateral derecho del Atalanta, la pasión de Tresoldi por los colores del Milan podría ser un factor importante para decidir su futuro y llevar al Club Brujas a negociar con el club italiano, al igual que ocurrió en la operación del centrocampista suizo Ardon Jashari durante el verano de 2025.



