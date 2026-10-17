El Milan busca fichar a Nicolò Tresoldi, delantero del Club Brujas, ante el interés de Gerry Cardinale, presidente del Rossoneri, por incorporarlo, sobre todo porque es aficionado del equipo lombardo, después de que marcara un triplete en la Champions League ante el Inter de Milán, campeón de la Serie A.

La cadena italiana "Calciomercato" reveló que Cardinale desea llevar al joven delantero al Milan, aprovechando su declarada admiración por los colores rojo y negro, después de que anotara un triplete en la portería del Inter de Milán en el estadio de San Siro, durante el enfrentamiento entre ambos equipos en la Champions League la noche del martes.

El interés del Milan en el jugador no comenzó recientemente, ya que la dirección del club sigue su evolución desde hace mucho tiempo y cuenta con numerosos informes sobre él.

Cardinale conoce bien el valor futbolístico del joven delantero y, por ello, pidió a los responsables del área de fichajes que siguieran la evolución de los contactos con el entorno del jugador.

El presidente del grupo RedBird quiere estar permanentemente informado sobre su futuro, como paso previo a moverse para incorporarlo durante el mercado de invierno o el próximo verano.

La situación actual

Cabe recordar que Tresoldi nació en el año 2004 y tiene contrato con el Club Brujas hasta junio de 2029, después de que el club belga rechazara el pasado agosto una oferta de la Roma por un valor de 35 millones de euros.

Al mismo tiempo, el valor de mercado del delantero ha aumentado hasta más de 50 millones de euros, después de marcar 32 goles en 69 partidos con los clubes, además de anotar 16 goles en 27 partidos con la selección de Alemania sub-21.

El interés en el jugador no se limita al Milan, ya que varios clubes compiten por su fichaje, entre ellos el Arsenal y el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Bayern Múnich y el Tottenham, además del propio Inter de Milán.

Y tal como reconoció su padre, Emanuele, exlateral derecho del Atalanta, la pasión de Tresoldi por los colores del Milan podría ser un factor importante para decidir su futuro y llevar al Club Brujas a negociar con el club italiano, al igual que ocurrió en el traspaso del centrocampista suizo Ardon Jashari durante el verano de 2025.



